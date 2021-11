Bárbara de Regil afirma que Gala Montes "se peleó solita" y solo le dijo una "sarta de estupideces"

Bárbara de Regil reaccionó a las críticas de Gala Montes diciendo que "no es su amiga y no sabe nada de su vida". Además, explicó lo sucedido: "Vienen a fumigar con un spray que es 'pet friendly' (amigable con mascotas), o sea que es inofensivo para los animalitos... y llega el jardinero y me dice 'Señora, encontré todo esto en el jardín, escondidas bolsitas'. Ni siquiera en las cajas de ratas, bolsitas sueltas de veneno", contó en Ventaneando el pasado 16 de noviembre.