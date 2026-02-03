Bad Bunny

¿Bad Bunny hará declaración política en su show del Super Bowl?: comisionado de la NFL responde

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, fue cuestionado acerca de lo que podría pasar en el medio tiempo con el boricua.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl

Mientras siguen corriendo las horas para que Bad Bunny finalmente se presente en el medio tiempo del Super Bowl LX, este domingo 8 de febrero, una nueva duda sobre su show ha surgido.

El boricua se pronunció contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante la ceremonia de los Premios GRAMMY, el 1 de febrero.

PUBLICIDAD

Su discurso generó tanto aceptación como polémica. El exactor Eduardo Verástegui, por ejemplo, se lanzó en su contra llamándolo “arma cultural de destrucción masiva”.

¿Bad Bunny hará declaración política en el Super Bowl?

Más sobre Bad Bunny

¿Bad Bunny está comprometido con Gabriela Berlingeri? Esto revelan las cartas de Bis La Medium
0:56

¿Bad Bunny está comprometido con Gabriela Berlingeri? Esto revelan las cartas de Bis La Medium

Univision Famosos
Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl: casi la mitad de los jugadores de la NFL lo rechazan
2 mins

Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl: casi la mitad de los jugadores de la NFL lo rechazan

Univision Famosos
Famosa reportera rechaza discurso de Bad Bunny contra ICE y reacciona desde gradas del GRAMMY
0:59

Famosa reportera rechaza discurso de Bad Bunny contra ICE y reacciona desde gradas del GRAMMY

Univision Famosos
¿Bad Bunny presume anillo de compromiso? El misterio sobre la joya que traía en los GRAMMY
1:13

¿Bad Bunny presume anillo de compromiso? El misterio sobre la joya que traía en los GRAMMY

Univision Famosos
¿Supuesta prometida de Bad Bunny estuvo con él en los GRAMMY? Video aviva rumores
0:20

¿Supuesta prometida de Bad Bunny estuvo con él en los GRAMMY? Video aviva rumores

Univision Famosos
Verástegui se va contra Bad Bunny tras discurso del GRAMMY y no es la primera vez: “Basura tóxica” 
0:57

Verástegui se va contra Bad Bunny tras discurso del GRAMMY y no es la primera vez: “Basura tóxica” 

Univision Famosos
Bad Bunny se habría comprometido en matrimonio con su novia Gabriela Berlingeri, reportan
2 mins

Bad Bunny se habría comprometido en matrimonio con su novia Gabriela Berlingeri, reportan

Univision Famosos
Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su discurso en los GRAMMY 2026
2 mins

Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su discurso en los GRAMMY 2026

Univision Famosos
Bad Bunny hace historia en el GRAMMY y se va contra ICE: así fue su enérgica protesta
1:00

Bad Bunny hace historia en el GRAMMY y se va contra ICE: así fue su enérgica protesta

Univision Famosos
GRAMMY 2026: Bad Bunny, Karol G y otros famosos latinos que brillaron en la noche de premios
1 mins

GRAMMY 2026: Bad Bunny, Karol G y otros famosos latinos que brillaron en la noche de premios

Univision Famosos

A horas de la polémica, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, fue cuestionado durante una conferencia de prensa sobre si espera que ‘El Conejo Malo’ haga comentarios políticos en el Super Bowl LX.

“Bad Bunny, creo que eso quedó demostrado anoche, es uno de los grandes artistas del mundo, y esa es una de las razones por las que lo elegimos”, respondió.

“Pero, la otra razón es que entendió la plataforma en la que se encontraba. Esta plataforma sirve para unir a las personas y poder reunirlas con su creatividad y talento, y poder aprovechar este momento para hacerlo”, agregó.

El empresario afirmó que, considera, “los artistas del pasado” han logrado ese objetivo: “Creo que Bad Bunny lo entiende y pienso que hará una gran actuación”.

Hasta el momento, el intérprete de ‘Tití me preguntó’ no ha compartido detalles sobre lo que tiene planeado para su espectáculo.

Bad Bunny dio discurso contra ICE en los GRAMMY

Tras ganar el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana por ‘Debí tirar más fotos’, Bad Bunny expresó un discurso tajante. en los GRAMMY 2026.

“Antes de agradecerle a Dios, voy a decir: ¡Fuera ICE! No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, externó.

“Además, le diré a la gente que sé que es difícil no odiar en estos días, y a veces pienso que nos contaminamos”, agregó. “El odio se vuelve más poderoso con más odio”.

“Lo único más poderoso que el odio es el amor. No los odiamos. Amamos a nuestra gente. Amamos a nuestra familia, y esa es la forma de hacerlo. Con amor. No lo olviden, por favor. Gracias”, concluyó.

Relacionados:
Bad BunnyBad Bunny en el Super BowlSuper Bowl 2026FamososPolémicas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX