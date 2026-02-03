Bad Bunny ¿Bad Bunny hará declaración política en su show del Super Bowl?: comisionado de la NFL responde El comisionado de la NFL, Roger Goodell, fue cuestionado acerca de lo que podría pasar en el medio tiempo con el boricua.



JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl

Mientras siguen corriendo las horas para que Bad Bunny finalmente se presente en el medio tiempo del Super Bowl LX, este domingo 8 de febrero, una nueva duda sobre su show ha surgido.

El boricua se pronunció contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante la ceremonia de los Premios GRAMMY, el 1 de febrero.

Su discurso generó tanto aceptación como polémica. El exactor Eduardo Verástegui, por ejemplo, se lanzó en su contra llamándolo “arma cultural de destrucción masiva”.

¿Bad Bunny hará declaración política en el Super Bowl?

A horas de la polémica, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, fue cuestionado durante una conferencia de prensa sobre si espera que ‘El Conejo Malo’ haga comentarios políticos en el Super Bowl LX.

“Bad Bunny, creo que eso quedó demostrado anoche, es uno de los grandes artistas del mundo, y esa es una de las razones por las que lo elegimos”, respondió.

“Pero, la otra razón es que entendió la plataforma en la que se encontraba. Esta plataforma sirve para unir a las personas y poder reunirlas con su creatividad y talento, y poder aprovechar este momento para hacerlo”, agregó.

El empresario afirmó que, considera, “los artistas del pasado” han logrado ese objetivo: “Creo que Bad Bunny lo entiende y pienso que hará una gran actuación”.

Hasta el momento, el intérprete de ‘Tití me preguntó’ no ha compartido detalles sobre lo que tiene planeado para su espectáculo.

Bad Bunny dio discurso contra ICE en los GRAMMY

Tras ganar el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana por ‘Debí tirar más fotos’, Bad Bunny expresó un discurso tajante. en los GRAMMY 2026.

“Antes de agradecerle a Dios, voy a decir: ¡Fuera ICE! No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, externó.

“Además, le diré a la gente que sé que es difícil no odiar en estos días, y a veces pienso que nos contaminamos”, agregó. “El odio se vuelve más poderoso con más odio”.