Bad Bunny se niega a cantar en inglés y la razón dividió a sus fans

Desde el inicio de su carrera, Bad Bunny se ha caracterizado por únicamente cantar en su idioma natal, el español. En 2016, Benito Antonio Martínez Ocasio dio el primer paso para ser un artista famoso y en menos de 5 años ya es uno de los cantantes más exitosos.

Como cualquier artista, de vez en cuando hace colaboraciones con otras celebridades de la música; sin embargo, se niega a hacerlo en inglés.

Famosos como Cardi B, Drake o Dua Lipa son algunos de los famosos que tuvieron la oportunidad de trabajar con el puertoriqueño, pero eso sí, sin olvidar que solo canta en español. Para los fans esto resultó algo extraño, pues es común que los artistas latinos lancen algunas canciones en inglés.

Durante una entrevista para el periódico El País, realizada el 2 de enero de 2021, el intérprete de 'La Santa' explicó la razón de su negación para cantar en uno de los idiomas más usados del mundo.

"Hay que romper eso de que los gringos son dioses… No, papi. Quizá era necesario y abrieron puertas a este boom latino, pero ese momento para mí acabó. Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español, y no solo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico. Sin cambiar el acento".



Después de que la entrevista salió a la luz, su base de seguidores se dividió: mientras algunos opinan que los artistas latinoamericanos deben cantar en español, otros creen que Bad Bunny no sería bueno cantando en inglés.



"Bad bunny no canta en inglés para cantar con artistas grandes, ellos tienen que cantar español para montarse con Bad bunny. Bad bunny a culture" o "Maybe es que Bad Bunny no sabe cantar en inglés por más de 10 segundos", son algunas de las posturas de los internautas en la red social.

Si bien el cantante de 26 años ha tenido diversas entrevistas en inglés, en las que demostró que entiende y sabe hablar el idioma, con su declaración busca romper los parámetros de la industria que presionan a los artistas latinos a tener canciones en dicho idioma 'para triunfar'.

Una de las pocas veces en que el 'Conejo Malo' canta en otro idioma es al momento de recitar su canción 'Yonaguni', que tiene algunas estrofas en japonés.

En la entrevista también declaró que logró su éxito sin saber tocar un instrumento o leer partituras musicales, pero es algo que desea aprender pronto. Además, respondió qué tan difícil es ser Bad Bunny y cómo en ocasiones olvida todo lo que ha logrado.

"Algunos días es difícil, pero no me ha dado tiempo a volverme loco. Hace poco que tengo 100% claro en la cabeza lo que he conseguido, quizá hace un año o seis meses; pero hasta entonces, muchas veces se me olvidaba, sentía que era el chamaquito del supermercado. Pasaba algo y decía: ‘¡Diablos!’. Y luego: ‘Ah, no, espera, si yo tengo aquí".