GRAMMY 2026: Bad Bunny, Karol G y otros famosos latinos que brillaron en la noche de premios

Estrellas latinas se dieron cita en los premios GRAMMY y robaron cámara con sus looks.

Los GRAMMY 2026 tuvieron una lluvia de estrellas latinas que se llevaron la noche. Así desfilaron por la alfombra roja.

Bad Bunny hizo derroche de elegacia vistiendo un esmoquin negro de terciopelo. Posteriormente fue ovacionado por su discurso contra ICE.

Karol G optó por un vestido azul cielo de encaje de corte sirena con cola larga del diseñador Paolo Sebastián.

La Bichota lució su melena suelta para complementar su look.

Gloria Estefan desfiló por la alfombra roja de los GRAMMY 2026 con un elegante vestido negro.

