Cazzu Bad Bunny y su ex Cazzu se reencuentran: la invita a su concierto y esto fue lo que pasó Bad Bunny sorprendió al invitar a Cazzu a cantar con él en el segundo concierto que dio este 14 de febrero en Argentina ante un estadio River hasta el tope. La aparición de la trapera cautivó a muchos y significó un esperado reencuentro con 'El Conejo Malo' luego del fugaz romance que sostuvieron años atrás.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video ¡Cazzu en el concierto de Bad Bunny!: la expareja comparte fuerte abrazo en el escenario

Este sábado 14 de febrero, durante su segundo concierto en Argentina, Bad Bunny sorprendió a sus seguidores con un reencuentro lleno de nostalgia sobre el escenario.

En esta nueva parada del 'Debí tirar más fotos world tour', el artista puertorriqueño compartió la noche con Cazzu, con quien en el pasado sostuvo un fugaz romance.

PUBLICIDAD

Así fue el reencuentro de Cazzu con Bad Bunny

De acuerdo con la reseña del portal argentino Canal 26, Bad Bunny se unió a Cazzu, Duki y Khea, reviviendo la magia de los viejos tiempos al interpretar juntos 'Loca remix'.

"Feliz Día de San Valentín, Argentina", expresó Bad Bunny ante un recinto repleto, destacó el medio.

" Si viniste con tu pareja, abrázala. Y si estás solo, abrázate a ti mismo", añadió y pareció haber hecho caso a sus propias palabras pues se fundió en un cariñoso abrazo a su ahora amiga Cazzu tras su presentación como invitada especial.

Cazzu y Bad Bunny se fundieron en un cariñoso abrazo tras la presentación de la trapera en el concierto del boricua en Argentina. Imagen Cazzu/Instagram



Desde horas antes del concierto ya se especulaba que la trapera iba a ser una aparición en el escenario, aunque también se rumoró que podría ser por parte de Karol G, cosa que no ocurrió al final.

La también ex de Nodal se dejó ver con un look entre amarillo y verde limón con el que cautivó arriba de la tarima.

En Instagram, ella publicó videos y fotos de su presentación y en una de ellas escribió: "Gracias, Benito".

En Instagram, Cazzu agradeció a Bad Bunny por la invitación. Imagen Cazzu/Instagram



Según reportes de medios argentinos, 70 mil personas fueron testigos en el estadio del reencuentro entre Bad Bunny y Cazzu.

Esto a casi una semana después de la presentación de 'El Conejo Malo' en el show de medio tiempo del Super Bowl, que tanto ha dado de qué hablar.

Cazzu y Bad Bunny fueron novios

Cazzu ha dicho públicamente que ella y el puertorriqueño sostuvieron un fugaz romance en 2018.

Según contó ella, su primer encuentro con él fue arriba del escenario. En 2021, también reveló al programa 'Podemos hablar' de la cadena Telefe que era muy joven cuando lo conoció.

PUBLICIDAD

Incluso, señaló que "él no era el Bad Bunny de ahora": "Salí con Bad Bunny y la verdad fue una buena cita", ventiló.

"Me acuerdo que saltamos la reja de un parque porque él quería entrar a un parque que estaba cerrado", detalló, señalando que la cita terminó con un guardia corriendo detrás de ellos.

Al parecer, y pese al fugaz romance que tuvieron, ellos mantuvieron una amistad que quedó evidenciada este fin de semana en el concierto del boricua en Argentina.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

Según reportes e imágenes, Bad Bunny llegó a Argentina junto con Gabriela Berlingeri, con quien se dice retomó el romance que tenían y supuestamente ahora estarían comprometidos.

De acuerdo con Canal 26, desde su llegada al país, el artista ha mantenido un perfil reservado, hospedándose en Recoleta, disfrutando aparentemente de la gastronomía local y supuestamente eligiendo vinos argentinos para su colección personal.

Sin embargo, ni él ni la diseñadora de joyas han salido a confirmar o desmentir lo que se dice sobre ellos.