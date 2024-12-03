Famosos

Así han crecido los hijos de Chayanne: a esto se dedican

Chayanne tiene una de las familias más unidas del espectáculo, pues ha estado casado con Marilisa Maronesse desde 1992 y juntos tienen dos hijos: Lorenzo e Isadora. Hoy tienen 27 y 23 años y a esto se dedican.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Fallback Image
Por:
Mariana Rosas.
Video La hija de Chayanne sigue los pasos de su padre: heredó su belleza y talento

¿Quién es la esposa de Chayanne?

La esposa de Chayanne es Marilisa Maronesse, cuyo nombre completo es Marina Elizabeth Maronese Pivetta. Marilisa es una exreina de belleza y abogada venezolana. La pareja se conoció en 1988 durante el certamen de Miss Venezuela, donde Marilisa participaba y Chayanne era un artista invitado.

PUBLICIDAD

Se casaron en 1992 y han mantenido una relación sólida y discreta desde entonces. Juntos tienen dos hijos, Lorenzo Valentino e Isadora Sofía. Sobre sus hijos, el cantante ha dicho:

“Lo de padre ha sido una bendición. Y mis hijos, tengo dos hijos maravillosos”.

Más sobre Famosos

Nodal reacciona a enfrentamiento con su suegro, Pepe Aguilar: “Se me ha complicado”
2 mins

Nodal reacciona a enfrentamiento con su suegro, Pepe Aguilar: “Se me ha complicado”

Univision Famosos
¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos
1:29

¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos

Univision Famosos
Raúl Araiza le habría pedido a su hija que se fuera de su departamento: esta sería la razón
2 mins

Raúl Araiza le habría pedido a su hija que se fuera de su departamento: esta sería la razón

Univision Famosos
Ángela Aguilar toma importante decisión: su amigo revela cuál y cómo está ella ante ataques
2 mins

Ángela Aguilar toma importante decisión: su amigo revela cuál y cómo está ella ante ataques

Univision Famosos
Actriz de ‘Amor en Custodia’ revela si le costó trabajo aceptar la transición de género de su hijo
1:00

Actriz de ‘Amor en Custodia’ revela si le costó trabajo aceptar la transición de género de su hijo

Univision Famosos
Isabella Ladera demanda a Beéle tras filtración de video íntimo: esto estaría exigiendo
1 mins

Isabella Ladera demanda a Beéle tras filtración de video íntimo: esto estaría exigiendo

Univision Famosos
Muere famoso cantante Brett James en accidente aéreo: las dramáticas imágenes
0:55

Muere famoso cantante Brett James en accidente aéreo: las dramáticas imágenes

Univision Famosos
Édgar Vivar reacciona luego que Florinda Meza acusó de “mentiras” lo que se dijo en serie de ‘Chespirito’ 
1:00

Édgar Vivar reacciona luego que Florinda Meza acusó de “mentiras” lo que se dijo en serie de ‘Chespirito’ 

Univision Famosos
Emiliano Aguilar confiesa que anhela el amor de su papá, Pepe Aguilar: “Da tristeza”
1:00

Emiliano Aguilar confiesa que anhela el amor de su papá, Pepe Aguilar: “Da tristeza”

Univision Famosos
Ex de Emiliano Aguilar revela si realmente él mantiene a sus hijas: “Estaba bien enojado”
0:54

Ex de Emiliano Aguilar revela si realmente él mantiene a sus hijas: “Estaba bien enojado”

Univision Famosos

Lrenzo Valentino Figueroa

Lorenzo Valentino Figueroa, nacido el 14 de agosto de 1997, es el hijo mayor de Chayanne y Marilisa. Lorenzo se graduó en Economía y ha incursionado en el mundo del modelaje.

Además, es un apasionado del fitness y los deportes, especialmente el baloncesto y el golf. En 2021, lanzó su propia línea de ropa llamada 'Stamos bien', demostrando su espíritu emprendedor.

Isadora Sofía Figueroa

Isadora Sofía Figueroa, nacida el 10 de diciembre de 2000, es la hija menor de Chayanne y Marilisa. Isadora ha seguido los pasos de su padre en la música. Se graduó en composición musical en la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami y lanzó su primer sencillo, "HBD", en diciembre de 2022. Su padre dijo:

"Isadora está en la música y haciendo sus canciones, componiendo, que de eso se graduó, y ahora, próximamente, la van a estar viendo en shows"

Además, Isadora es muy activa en Instagram, donde comparte su vida y su carrera musical con su medio millón de seguidores. Se dice, además, que durante un tiempo fue 'roomie' de su prima influencer Lele Pons.

Relacionados:
FamososChayanneLele PonsMatrimonioVideoSEO

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD