Así han crecido los hijos de Chayanne: a esto se dedican

¿Quién es la esposa de Chayanne?

La esposa de Chayanne es Marilisa Maronesse, cuyo nombre completo es Marina Elizabeth Maronese Pivetta. Marilisa es una exreina de belleza y abogada venezolana. La pareja se conoció en 1988 durante el certamen de Miss Venezuela, donde Marilisa participaba y Chayanne era un artista invitado.

Se casaron en 1992 y han mantenido una relación sólida y discreta desde entonces. Juntos tienen dos hijos, Lorenzo Valentino e Isadora Sofía. Sobre sus hijos, el cantante ha dicho:

“Lo de padre ha sido una bendición. Y mis hijos, tengo dos hijos maravillosos”.

Lrenzo Valentino Figueroa

Lorenzo Valentino Figueroa, nacido el 14 de agosto de 1997, es el hijo mayor de Chayanne y Marilisa. Lorenzo se graduó en Economía y ha incursionado en el mundo del modelaje.

Además, es un apasionado del fitness y los deportes, especialmente el baloncesto y el golf. En 2021, lanzó su propia línea de ropa llamada 'Stamos bien', demostrando su espíritu emprendedor.

Isadora Sofía Figueroa

Isadora Sofía Figueroa, nacida el 10 de diciembre de 2000, es la hija menor de Chayanne y Marilisa. Isadora ha seguido los pasos de su padre en la música. Se graduó en composición musical en la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami y lanzó su primer sencillo, "HBD", en diciembre de 2022. Su padre dijo:

"Isadora está en la música y haciendo sus canciones, componiendo, que de eso se graduó, y ahora, próximamente, la van a estar viendo en shows"