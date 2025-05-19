Los “inquietantes” mensajes que ‘influencer’ colombiana asesinada compartió sobre la muerte

Video Así es el lugar donde le quitaron la vida a la 'influencer' Valeria Márquez

La ‘influencer’ colombiana María José Estupiñán, quien fue asesinada la mañana del jueves 15 de mayo en la puerta de su casa por un hombre que le disparó en la cabeza, compartió mensajes sobre la muerte.

Tras lo ocurrido, han resurgido mensajes que ‘La Mona’, como se le conocía afectuosamente, publicó en su cuenta de Facebook, identificada por Semana.

El pasado 7 de abril la también modelo ‘reposteó’ una imagen en la que se puede leer: “Menos mal que la vida es una, porque este mierder… no me lo aguanto dos veces”.

Previamente, el viernes 4 del mismo mes, ella hizo lo mismo con un ‘post’ que dice: “Extraño de Colombia hasta el sonido de un tiro”.

María José Estupiñán realizó estas publicaciones. Imagen María José Estupiñán/Facebook

En 2024, prácticamente un año antes de su homicidio, María José Estupiñán subió a su perfil de la red social un par de misivas que hacen referencia a la muerte.

El 17 de mayo, difundió un meme en el que se puede ver un esqueleto y dos implantes mamarios. “‘A la tumba no vamos a llevarnos nada’. La tuneada:”, tiene colocado en la descripción.

“Y la queso”, escribió por su cuenta la emprendedora, quien tenía 22 años al instante en el que le arrebataron la vida.

El 20, ella colgó en su ‘feed’ la frase: “Si me muero me planchan el cabello, porfa” y añadió a manera de instrucción, “ondas, por favor, y no me quiten las pestañas”.

María José Estupiñán compartió mensajes sobre la muerte casi un año antes de ser asesinada. Imagen María José Estupiñán/Facebook

Según el mencionado diario, estos textos han generado ahora un debate entre los internautas que los “interpretan como señales inquietantes”.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de María José Estupiñán?

Este 17 de mayo, Noticias Caracol dio a conocer que el coronel Leonardo Capacho, comandante del Distrito Uno de la Policía Metropolitana de Cúcuta, donde ocurrió el crimen, habló del asesinato de María José Estupiñán.

“Tenemos varias informaciones. Estamos verificando. Ya la Policía Judicial ha empezado a realizar las actividades propias para lograr la identificación y el paradero de la persona que ultima contra esta joven”, dijo.

El funcionario añadió que estaban tratando de establecer el motivo por el que arremetieron contra la famosa empresaria.

“Puede que se trate de un presunto feminicidio ya que en años anteriores presenta unas denuncias por violencia intrafamiliar, pero eso es materia de investigación”, indicó.

El portal señala que María “estaba a punto de recibir una indemnización por 30 millones de pesos [unos 7 mil 120 dólares]”, derivada de una querella legal por agresiones contra su expareja en 2018.

El fallo por ese caso, que salió el 14 de mayo, obligaba al antiguo novio, cuya identidad no fue revelada, “a pagarle” dicha cifra.