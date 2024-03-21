'La Veneno' reveló que su mamá aún se molesta si usa ropa de mujer: "Le duele que sea trans"

Video ¿Quién es 'La Venenito'? Su fama a los 14 años ha causado controversia

Desde 2023, el nombre de 'La Veneno' se ha vuelto cada vez más viral, pues se trata de Luis David González, un adolescente de 16 años que se declaró abiertamente transexual y amante de la ropa femenina.

En diversas entrevistas ha hablado sobre lo difícil que fue crecer siendo "diferente" y querer vestirse como sus hermanas, pero una vez que decidió ser ella misma, la fama le llegó de lleno.

'La Veneno' habla de su infancia y el rechazo de su mamá por ser transexual

Su nombre comenzó a resonar en las redes sociales después de que el usuario de TikTok @sharoskyoficial subiera un clip donde se puede ver a 'La Veneno' vendiendo un dulce típico de su ciudad natal, San Juan de los Lagos en Jalisco, México. Otro clip la muestra modelando en una pasarela, con un enorme vestido de quinceañera y tacones, como toda una diva.

En el pasado, dentro del programa 'Radio Divaza', la figura trans explicó lo difícil que ha sido tener la aceptación de su familia, en especial de sus padres. Si bien su mamá la apoya en esta nueva etapa, 'La Veneno' reveló que a ella aún "le duele" verla vestida de mujer.

Fue en el podcast 'La familia perfecta' donde, el pasado 4 de marzo, contó cómo fue su infancia, Por ejemplo, a los 3 años fue cuando supo que era una chica trans y a los 10 comenzó a vestirse con ropa para mujer a escondidas de su mamá, quien al parecer todavía no le gusta que se vista así.

"A mi mamá le duele todavía que yo sea trans, Me ponía topcitos y luego luego me cambiaba. Un poco como Wendy Guevara que ella se maquillaba en otras casas y se iba a dar la vuelta y cuando llegaba a su casa se cambiaba, yo así era. Mi mamá todavía se enoja que yo me ponga tacones".

La Veneno Imagen @lavenenomx / Instagram

Mamá de 'La Veneno' le pide que vestirse con discreción en su ciudad natal

La Veneno' continuó explicando que a su madre no le gusta que ella se vista "femenina" en San Juan de los Lagos, su lugar de nacimiento, y prefiere que mantenga un estilo más conservador, pero fuera de este no tiene problema en que use tacones, faldas y demás prendas.

Si bien no explicó la razón del enojo que sentía su mamá al verlo con prendas de mujer, uno de los conductores aseguró que todo se debía a que no quería que su hijo sufriera burlas o ataques de los habitantes.

"Desde niña siempre quise ser yo misma, salir adelante sin apoyo o con apoyo yo soy lo que soy", fue parte de lo que comentó.



Por supuesto su declaración se hizo viral en redes sociales y los internautas, especialmente los de TikTok, opinaron acerca de la actitud de su mamá.

"La Venenito tiene un alma tan noble, solo necesita rodearse de personas que la comprendan más", "Siento que le duele mucho lo de su mamá y no la culpo", "Tengo un hijo trans y es cierto, como madre lo que nos duele es la reacción de los demás hacia nuestro hijo", o "A su mamá le duele que critiquen y juzguen a su hijo enfrente de ella por eso se enoja seguro", resultaron algunos comentarios.



