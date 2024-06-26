Asesinan a modelo dominicano de 40 años en el metro: fue atacado por hombre que “se obsesionó con él”

Video ¿Quién era Johnny Medina? El modelo dominicano que le arrebataron la vida en el metro de Nueva York

Johnny Medina fue asesinado a los 40 años el viernes 21 de junio. El cantante y modelo dominicano fue apuñalado en múltiples ocasiones en el metro de Nueva York por un hombre que se “obsesionó con él”.

Reportes de NBC New York informan que los hechos ocurrieron a unas cuadras de la casa de Johnny Medina, quien fue asesinado tras una presunta discusión con su agresor.

Según fuentes oficiales, su presunto atacante fue identificado como Diego Figueroa-Hepner, de 24 años, quien llevaba el rostro cubierto con un pasamontaña.

La familia del artista cree que el atacante de Johnny “se obsesionó con él”. Incluso, Anthony Reyes, uno de los primos del artista señaló que éste había interpuesto una denuncia en su contra.

“Esta persona se sintió atraída por Johnny... se comprometió con él y durante meses construyó esta obsesión con él y publicó estas conspiraciones en línea y lo acosó cibernéticamente hasta el punto de que Johnny sintió que tenía que hacer una querella”, dijo a NBC New York.

Diego Figueroa-Hepner fue arrestado sin ofrecer resistencia. El hombre fue acusado de asesinato y posesión de armas, según un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York.

Medina y su presunto agresor aparentemente eran vecinos de la avenida Haven y las calles 172 y 173, según reportes policiales.

¿Quién era Johnny Medina?

Johnny Medina era conocido en la comunidad como J McFly. El artista nacido en la ciudad de Nueva York, pero de origen dominicano, se dedicaba al diseño de modas y a la música.

Johnny Medina solía compartir fotografías con algunos famosos. Imagen Johnny Medina / Instagram