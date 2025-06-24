Asesinan a ‘influencer’ en proceso de divorcio: su ex la atacó cuando estaba con su actual pareja

Video 'Influencer' asesinada por su esposo había sido diagnosticada con cáncer: así lo confesó

Gloria Zamora, ‘influencer’ fitness, fue asesinada a balazos por su exesposo la noche del sábado 21 de junio en Fontana, California, Estados Unidos.

Según reportes de las autoridades locales, el ataque ocurrió en el estacionamiento del centro comercial Falcon Ridge Town Center, donde la mujer se encontraba con su actual pareja, quien también perdió la vida.

“Había un hombre y una mujer separados; estaban en proceso de divorcio, y eso llevó a esto”, comentó el oficial Steve Reed, del Departamento de Policía de Fontana, al medio ABC 7.

Reed especificó que el incidente fue perpetrado por Thomas Alberto Tamayo Lizarraga, con quien Gloria Zamora se encontraba en proceso de divorcio desde hace tiempo.

“No sabemos cómo descubrió dónde estaba ella, pero al parecer ya llevaba aproximadamente una hora en el restaurante antes del tiroteo”, agregó en referencia a que la pareja habría estado cenando en un restaurante de Sushi.

Gloria Zamora ganó fama en Instagram por sus consejos fitness.



Asimismo, subrayó que tras las detonaciones, un agente del sheriff del condado de San Bernardino fuera de servicio que se encontraba cerca del lugar, confrontó a Tamayo, quien murió a causa de los disparos del oficial.

La ‘influencer’ estaba en proceso de divorcio y tenía 7 hijos

Días antes de su muerte, Gloria Zamora contó en el podcast ‘HERizon’ que se encontraba en proceso de divorcio con su segundo esposo. Aunque no dio detalles, dejó entrever que sufría violencia sin especificar si era física o emocional.

A la ‘influencer’ fitness le sobreviven “siete hijos, de entre 8 y 24 años”, según reveló su familia a través de una publicación de GoFundMe.

En esta misma publicación, uno de sus hijos calificó la muerte de Gloria Zamora como un “acto de violencia inimaginable”.