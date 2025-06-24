Muertes

Asesinan a ‘influencer’ en proceso de divorcio: su ex la atacó cuando estaba con su actual pareja

Gloria Zamora fue asesinada a balazos junto a su acompañante. Según reportes de las autoridades, el atacante era su exesposo, con quien se encontraba en proceso de divorcio.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video 'Influencer' asesinada por su esposo había sido diagnosticada con cáncer: así lo confesó

Gloria Zamora, ‘influencer’ fitness, fue asesinada a balazos por su exesposo la noche del sábado 21 de junio en Fontana, California, Estados Unidos.

Según reportes de las autoridades locales, el ataque ocurrió en el estacionamiento del centro comercial Falcon Ridge Town Center, donde la mujer se encontraba con su actual pareja, quien también perdió la vida.

PUBLICIDAD

“Había un hombre y una mujer separados; estaban en proceso de divorcio, y eso llevó a esto”, comentó el oficial Steve Reed, del Departamento de Policía de Fontana, al medio ABC 7.

Más sobre Muertes

Detienen a Angie Miller tras desaparición en México: la vinculan con muerte de B-King y DJ Regio Clown
2 mins

Detienen a Angie Miller tras desaparición en México: la vinculan con muerte de B-King y DJ Regio Clown

Univision Famosos
¿Débora Estrella piloteaba avioneta en la que murió?: revelan nuevos detalles del trágico accidente
1 mins

¿Débora Estrella piloteaba avioneta en la que murió?: revelan nuevos detalles del trágico accidente

Univision Famosos
Muere famoso cantante tras sufrir accidente mientras buceaba: decretan "estado de luto"
2 mins

Muere famoso cantante tras sufrir accidente mientras buceaba: decretan "estado de luto"

Univision Famosos
Muere actriz de ‘El Mago de Oz’: lo que se sabe de su fallecimiento
1 mins

Muere actriz de ‘El Mago de Oz’: lo que se sabe de su fallecimiento

Univision Famosos
B-King y Regio Clown hallados muertos en México tras desaparición
2 mins

B-King y Regio Clown hallados muertos en México tras desaparición

Univision Famosos
Muere querido actor de telenovelas tras una larga lucha contra el cáncer: así lo despiden
2 mins

Muere querido actor de telenovelas tras una larga lucha contra el cáncer: así lo despiden

Univision Famosos
Grupo Pesado de luto: muere querido integrante y así lo despiden
1 mins

Grupo Pesado de luto: muere querido integrante y así lo despiden

Univision Famosos
¿La muñeca Annabelle estaba con él cuando murió? Revelan causa de muerte del investigador paranormal
0:55

¿La muñeca Annabelle estaba con él cuando murió? Revelan causa de muerte del investigador paranormal

Univision Famosos
Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años
1 mins

Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años

Univision Famosos
Muere Giorgio Armani a los 91 años: el adiós a una leyenda de la moda
2 mins

Muere Giorgio Armani a los 91 años: el adiós a una leyenda de la moda

Univision Famosos

Reed especificó que el incidente fue perpetrado por Thomas Alberto Tamayo Lizarraga, con quien Gloria Zamora se encontraba en proceso de divorcio desde hace tiempo.

“No sabemos cómo descubrió dónde estaba ella, pero al parecer ya llevaba aproximadamente una hora en el restaurante antes del tiroteo”, agregó en referencia a que la pareja habría estado cenando en un restaurante de Sushi.

Gloria Zamora ganó fama en Instagram por sus consejos fitness.
Gloria Zamora ganó fama en Instagram por sus consejos fitness.
Imagen Gloria Zamora / Instagram


Asimismo, subrayó que tras las detonaciones, un agente del sheriff del condado de San Bernardino fuera de servicio que se encontraba cerca del lugar, confrontó a Tamayo, quien murió a causa de los disparos del oficial.

La ‘influencer’ estaba en proceso de divorcio y tenía 7 hijos

Días antes de su muerte, Gloria Zamora contó en el podcast ‘HERizon’ que se encontraba en proceso de divorcio con su segundo esposo. Aunque no dio detalles, dejó entrever que sufría violencia sin especificar si era física o emocional.

A la ‘influencer’ fitness le sobreviven “siete hijos, de entre 8 y 24 años”, según reveló su familia a través de una publicación de GoFundMe.

En esta misma publicación, uno de sus hijos calificó la muerte de Gloria Zamora como un “acto de violencia inimaginable”.

“Mi mamá fue arrebatada de nosotros sin sentido; mi padrastro Tomás la asesinó”, expresaron.

Relacionados:
MuertesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD