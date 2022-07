Arturo Peniche reveló si se divorcia o no, tras desafortunado comentario sobre su matrimonio

En un encuentro con los medios a mediados de julio de 2022, el actor de ‘En nombre del amor’ (la cual puedes ver gratis en ViX), mostró su descontento al saber que su matrimonio con Gabriela Ortiz parece ser lo único de lo que se habla últimamente. Posteriormente, Arturo Peniche reconoció que hace unas semanas expresó unos comentarios que se mal interpretaron.

“Un día por ‘wey’ hice un comentario y lo tomaron muy apecho, lo tomaron muy mal’.



El actor de 60 años probablemente se refería a las declaraciones que dio al matutino ‘Hoy’ el 24 de junio de 2022 donde expresó lo siguiente:

“Cada quien está haciendo su vida. Gabita por su lado y yo por el mío. Llevamos una sana relación. Hasta ahorita es una relación de amistad y listo. Seguimos casados y yo creo que más adelantito vamos a enderezar ese asunto”.

¿Arturo Peniche se divorcia de Gaby Ortiz?



Con estas declaraciones de hace tres semanas, el actor realmente no tenía el afán de confirmar su divorcio ni separación oficial de Gaby Ortiz, así que decidió explicar realmente cómo se encuentra la relación con la madre de sus hijos, Brandon y Khiabet Peniche.

“Gracias a la gente que me ha dicho que no me separe, pero no. No me estoy separando ni me estoy divorciando, ni nada. Me estoy dando un ‘break’ [descanso], el cual ella también se merece después de 40 años de casados”.



Peniche explicó que este ‘break’ es una forma de respeto entre él y su esposa. Advirtió que tampoco significa que durante este lapso busque salir con alguien más ni nada similar.

Arturo decidió cerrar el tema de su presunta separación y divorcio reiterando nuevamente que no es cierto.

“Mi vida personal, ustedes la conocen. Soy un hombre que no da ningún tipo de problemón. Ya es un tema que no voy a tocar, porque ya lo comenté. No me estoy divorciando”.

El matrimonio de Arturo Peniche y Gaby Ortiz ha tenido un par de separaciones



Durante largo tiempo Arturo Peniche y Gaby Ortiz se destacaron por ser una de las relaciones más sólidas y estables del mundo del espectáculo. No obstante, en septiembre de 2020 el actor sorprendió con el anuncio de su separación tras 38 años de casados.

La pareja no se divorció, pero estuvo distanciada alrededor de año y medio. Posteriormente, en abril de 2022, su hijo, el también actor Brandon Peniche, confirmó la reconciliación de sus padres.

Dos meses después Arturo Peniche impactó al decir que tanto él como Gaby estaban haciendo su vida cada quien por su lado. No obstante, con sus más recientes declaraciones confirmó que esto no quiere decir que se estén separando.

De hecho, en su más reciente encuentro con los medios, también aclaró que con su nuevo espectáculo musical de bohemia no sólo celebrará su trayectoria, sino también su matrimonio.

“Con este show voy a festejar mis 42 años de trayectoria. Mis 40 años de casado. Voy a festejar el día del padre, el día del hijo, el día del abuelo y voy a festejarme yo, Arturo, porque hoy todavía amanecí con vida”.