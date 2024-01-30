Arturo Peniche revela problemas de salud que lo hicieron terminar internado en un hospital

Video Arturo Peniche intentó todo para no perder a su esposa, pero fue en vano: ¿qué pasó entre ellos?

Arturo Peniche pasó varios días en el hospital debido a los problemas de salud que enfrenta.

El actor reveló que se llevó tremendo susto cuando se percató de que su salud no se encontraba del todo bien, sobre todo cuando el médico le informó que debía pasar, al menos una semana, hospitalizado.

“Fui al médico y ahí me dijeron ‘nos vamos a internar un ratito, te vamos a dar una terapia padre, suerito, tecito, una semana’ y me dejó muy bien. Ahorita estoy siguiendo el mismo ritmo”, contó a ‘De primera mano’ este 29 de enero.

¿Qué le pasó a Arturo Peniche?

El intérprete de 61 años confesó que fueron los triglicéridos los que lo llevaron al hospital, ya que estos se encontraban en niveles bastante altos.

“Me estoy tratando los triglicéridos que tenía un poco altos”, reveló. “La verdad no sé por qué… porque mi hermana, mi esposa y mi hija siempre se dedican a regañarme que porque no como bien”, continuó.

“A veces me doy chance de comer carnitas, pero no todos los días… o barbacoa, pero no todos los días. Pero se me subieron los triglicéridos, entonces, esos me mandaron un ratito a la cama porque sí traen muchas broncas… sobre todo a nivel terminales nerviosas, parece mentira pero son como tapaderas y generan muchos problemas”, añadió.

Arturo Peniche pasó una semana en el hospital. Imagen Mezcalent



Aunque Arturo Peniche no entró en detalles sobre qué síntomas presentó ni qué detonó estos niveles tan altos, sí dejó entrever que éstos pudieron afectar el funcionamiento de su organismo.

“(Afectan) desde las terminales nerviosas, cómo las taponean, desde ahí empiezan… que por qué se me durmió el brazo… por los triglicéridos. Sí me pegaron un poquito porque estuvo en 600, pero no sé por qué… Entonces, le recomiendo a la gente que para estar con una salud plena, tanto triglicéridos como colesterol, abajo…”, dijo.

Finalmente, Arturo Peniche aseguró que después de una semana en el hospital ya se encuentra mejor y, aunque admitió que sí se “asustó”, ahora su salud se encuentra mejor.

“De salud ya (estoy) bien… Bendito sea Dios no me dio otra cosa, solo el susto”, concluyó el papá de los actores Brandon y Khiabet Peniche.

¿Cómo afectan los triglicéridos el funcionamiento del cuerpo?

De acuerdo con Mayo Clinic, los niveles altos de triglicéridos en la sangre pueden aumentar el riesgo de sufrir complicaciones graves como cardiopatía coronaria y accidentes cerebrovasculares.