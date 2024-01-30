Arturo Peniche

Arturo Peniche revela problemas de salud que lo hicieron terminar internado en un hospital

El actor pasó una semana hospitalizado luego de acudir a un chequeo médico. El intérprete de 61 años rompió el silencio sobre su salud.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Arturo Peniche intentó todo para no perder a su esposa, pero fue en vano: ¿qué pasó entre ellos?

Arturo Peniche pasó varios días en el hospital debido a los problemas de salud que enfrenta.

El actor reveló que se llevó tremendo susto cuando se percató de que su salud no se encontraba del todo bien, sobre todo cuando el médico le informó que debía pasar, al menos una semana, hospitalizado.

PUBLICIDAD

“Fui al médico y ahí me dijeron ‘nos vamos a internar un ratito, te vamos a dar una terapia padre, suerito, tecito, una semana’ y me dejó muy bien. Ahorita estoy siguiendo el mismo ritmo”, contó a ‘De primera mano’ este 29 de enero.

¿Qué le pasó a Arturo Peniche?

Más sobre Arturo Peniche

Acusan que madre de Arturo Peniche está "abandonada por la familia": tiene Alzheimer
2 mins

Acusan que madre de Arturo Peniche está "abandonada por la familia": tiene Alzheimer

Univision Famosos
Brandon Peniche será papá: el actor ya se había practicado la vasectomía
2 mins

Brandon Peniche será papá: el actor ya se había practicado la vasectomía

Univision Famosos
Arturo Peniche y su esposa retoman su relación tras enfrentar fuerte crisis en su matrimonio
2 mins

Arturo Peniche y su esposa retoman su relación tras enfrentar fuerte crisis en su matrimonio

Univision Famosos
Nieto de Arturo Peniche se perfila para galán de telenovelas: ya debutó como actor a sus 3 años
2 mins

Nieto de Arturo Peniche se perfila para galán de telenovelas: ya debutó como actor a sus 3 años

Univision Famosos
Al borde del llanto, Arturo Peniche habla sobre la salud de su madre: tiene Alzheimer
1:02

Al borde del llanto, Arturo Peniche habla sobre la salud de su madre: tiene Alzheimer

Univision Famosos
Hijo de Brandon Peniche ya le sigue los pasos a su papá: debuta como actor en telenovela a sus 3 años
2 mins

Hijo de Brandon Peniche ya le sigue los pasos a su papá: debuta como actor en telenovela a sus 3 años

Univision Famosos
Actores de la telenovela ‘Nadie como tú’ son hermanos, pero pocos lo saben
0:56

Actores de la telenovela ‘Nadie como tú’ son hermanos, pero pocos lo saben

Univision Famosos
Nieto de Arturo Peniche fue diagnosticado con el mismo padecimiento que su hermana
2 mins

Nieto de Arturo Peniche fue diagnosticado con el mismo padecimiento que su hermana

Univision Famosos
Nieto de Arturo Peniche es hospitalizado: a sus 3 años fue sometido a una compleja cirugía
0:49

Nieto de Arturo Peniche es hospitalizado: a sus 3 años fue sometido a una compleja cirugía

Univision Famosos
Nieto de Arturo Peniche está hospitalizado: esto se sabe de su salud
2 mins

Nieto de Arturo Peniche está hospitalizado: esto se sabe de su salud

Univision Famosos

El intérprete de 61 años confesó que fueron los triglicéridos los que lo llevaron al hospital, ya que estos se encontraban en niveles bastante altos.

“Me estoy tratando los triglicéridos que tenía un poco altos”, reveló. “La verdad no sé por qué… porque mi hermana, mi esposa y mi hija siempre se dedican a regañarme que porque no como bien”, continuó.

“A veces me doy chance de comer carnitas, pero no todos los días… o barbacoa, pero no todos los días. Pero se me subieron los triglicéridos, entonces, esos me mandaron un ratito a la cama porque sí traen muchas broncas… sobre todo a nivel terminales nerviosas, parece mentira pero son como tapaderas y generan muchos problemas”, añadió.

Arturo Peniche pasó una semana en el hospital.
Arturo Peniche pasó una semana en el hospital.
Imagen Mezcalent


Aunque Arturo Peniche no entró en detalles sobre qué síntomas presentó ni qué detonó estos niveles tan altos, sí dejó entrever que éstos pudieron afectar el funcionamiento de su organismo.

“(Afectan) desde las terminales nerviosas, cómo las taponean, desde ahí empiezan… que por qué se me durmió el brazo… por los triglicéridos. Sí me pegaron un poquito porque estuvo en 600, pero no sé por qué… Entonces, le recomiendo a la gente que para estar con una salud plena, tanto triglicéridos como colesterol, abajo…”, dijo.

PUBLICIDAD

Finalmente, Arturo Peniche aseguró que después de una semana en el hospital ya se encuentra mejor y, aunque admitió que sí se “asustó”, ahora su salud se encuentra mejor.

“De salud ya (estoy) bien… Bendito sea Dios no me dio otra cosa, solo el susto”, concluyó el papá de los actores Brandon y Khiabet Peniche.

¿Cómo afectan los triglicéridos el funcionamiento del cuerpo?

De acuerdo con Mayo Clinic, los niveles altos de triglicéridos en la sangre pueden aumentar el riesgo de sufrir complicaciones graves como cardiopatía coronaria y accidentes cerebrovasculares.


Relacionados:
Arturo PenicheFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD