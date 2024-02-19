Arturo Peniche

Hija de Arturo Peniche presume a su “gemelo”: pocos sabían que los actores son hermanos

La actriz de ‘Nadie como tú’ publicó una fotografía de su hermano menor con la intención de demostrar que físicamente son idénticos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Arturo Peniche mostró uno de los momentos más lúcidos de su madre, quien padece Alzheimer

La hija mayor de Arturo Peniche sorprendió al presumir lo idéntica que es a su hermano menor, el también actor Brandon Peniche, a quien describió como su “gemelo”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Khiabet Peniche publicó una fotografía comparativa de su hermano, dejando en claro que si bien “sí se parecen”, entre ellos existe una diferencia de edad.

PUBLICIDAD

“Oye @penichebrandon me preguntan que si somos gemelos. Creo que sí nos parecemos”, escribió la actriz de ‘Nadie como tú’ (telenovela que puedes ver en ViX).

Khiabet es la hermana mayor del actor Brandon Peniche.
Khiabet es la hermana mayor del actor Brandon Peniche.
Imagen Khiabeth Peniche / Instagram

Más sobre Arturo Peniche

Acusan que madre de Arturo Peniche está "abandonada por la familia": tiene Alzheimer
2 mins

Acusan que madre de Arturo Peniche está "abandonada por la familia": tiene Alzheimer

Univision Famosos
Brandon Peniche será papá: el actor ya se había practicado la vasectomía
2 mins

Brandon Peniche será papá: el actor ya se había practicado la vasectomía

Univision Famosos
Arturo Peniche y su esposa retoman su relación tras enfrentar fuerte crisis en su matrimonio
2 mins

Arturo Peniche y su esposa retoman su relación tras enfrentar fuerte crisis en su matrimonio

Univision Famosos
Nieto de Arturo Peniche se perfila para galán de telenovelas: ya debutó como actor a sus 3 años
2 mins

Nieto de Arturo Peniche se perfila para galán de telenovelas: ya debutó como actor a sus 3 años

Univision Famosos
Al borde del llanto, Arturo Peniche habla sobre la salud de su madre: tiene Alzheimer
1:02

Al borde del llanto, Arturo Peniche habla sobre la salud de su madre: tiene Alzheimer

Univision Famosos
Hijo de Brandon Peniche ya le sigue los pasos a su papá: debuta como actor en telenovela a sus 3 años
2 mins

Hijo de Brandon Peniche ya le sigue los pasos a su papá: debuta como actor en telenovela a sus 3 años

Univision Famosos
Actores de la telenovela ‘Nadie como tú’ son hermanos, pero pocos lo saben
0:56

Actores de la telenovela ‘Nadie como tú’ son hermanos, pero pocos lo saben

Univision Famosos
Nieto de Arturo Peniche fue diagnosticado con el mismo padecimiento que su hermana
2 mins

Nieto de Arturo Peniche fue diagnosticado con el mismo padecimiento que su hermana

Univision Famosos
Nieto de Arturo Peniche es hospitalizado: a sus 3 años fue sometido a una compleja cirugía
0:49

Nieto de Arturo Peniche es hospitalizado: a sus 3 años fue sometido a una compleja cirugía

Univision Famosos
Nieto de Arturo Peniche está hospitalizado: esto se sabe de su salud
2 mins

Nieto de Arturo Peniche está hospitalizado: esto se sabe de su salud

Univision Famosos


“Muchas veces sí dijimos que lo éramos para saltar la ley jaja, pero en realidad, él es mi hermanito menor. ¡¡Te amo negrito!!”, expresó la intérprete de 40 años.

Brandon y Khiabet: los hijos de Arturo Peniche que pocos saben que son actores

Tanto Khiabeth como Brandon forman parte de una de las dinastías más importantes de la farándula: la familia Peniche. La actriz es la hija mayor del intérprete de 61 años, mientras que el galán de telenovelas, de 37 años, es el menor de la familia.

A pesar de que Khiabet es la primogénita de Arturo Peniche, fue Brandon quien desde los 12 años comenzó a seguir los pasos de su papá en la actuación, haciendo su debut en las telenovelas en 2009 con ‘Verano de amor’ junto a Dulce María.

‘Niña de mi corazón’, ‘Ni contigo ni sin ti’, ‘Un refugio para el amor’, ‘La reina soy yo’, ‘Contigo sí’ y ‘Pienso en ti’ (telenovela donde volvió a trabajar con Dulce María) fueron algunos de sus siguientes proyectos.

A diferencia de Brandon, Khiabet siguió una vida lejos de las telenovelas al estudiar la licenciatura en Publicidad. Sin embargo, descubrió su gusto por la actuación hace poco más de 10 años; desde entonces ha sido una actriz recurrente en algunos capítulos de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’. ‘Nadie como tú’ se convirtió en la primera telenovela en la que trabajó junto a su hermano Brandon.

Lo que pocos saben es que además de ser hijos de Arturo Peniche, Khiabet y Brandon Peniche son sobrinos de los actores Alejandra y Flavio Peniche, hermanos del actor de ‘Mi Secreto’.

Relacionados:
Arturo PenicheBrandon PenicheHijos de famososFamososPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD