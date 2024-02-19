Hija de Arturo Peniche presume a su “gemelo”: pocos sabían que los actores son hermanos

Video Arturo Peniche mostró uno de los momentos más lúcidos de su madre, quien padece Alzheimer

La hija mayor de Arturo Peniche sorprendió al presumir lo idéntica que es a su hermano menor, el también actor Brandon Peniche, a quien describió como su “gemelo”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Khiabet Peniche publicó una fotografía comparativa de su hermano, dejando en claro que si bien “sí se parecen”, entre ellos existe una diferencia de edad.

“Oye @penichebrandon me preguntan que si somos gemelos. Creo que sí nos parecemos”, escribió la actriz de ‘Nadie como tú’ (telenovela que puedes ver en ViX).

Khiabet es la hermana mayor del actor Brandon Peniche. Imagen Khiabeth Peniche / Instagram



“Muchas veces sí dijimos que lo éramos para saltar la ley jaja, pero en realidad, él es mi hermanito menor. ¡¡Te amo negrito!!”, expresó la intérprete de 40 años.

Brandon y Khiabet: los hijos de Arturo Peniche que pocos saben que son actores

Tanto Khiabeth como Brandon forman parte de una de las dinastías más importantes de la farándula: la familia Peniche. La actriz es la hija mayor del intérprete de 61 años, mientras que el galán de telenovelas, de 37 años, es el menor de la familia.

A pesar de que Khiabet es la primogénita de Arturo Peniche, fue Brandon quien desde los 12 años comenzó a seguir los pasos de su papá en la actuación, haciendo su debut en las telenovelas en 2009 con ‘Verano de amor’ junto a Dulce María.

‘Niña de mi corazón’, ‘Ni contigo ni sin ti’, ‘Un refugio para el amor’, ‘La reina soy yo’, ‘Contigo sí’ y ‘Pienso en ti’ (telenovela donde volvió a trabajar con Dulce María) fueron algunos de sus siguientes proyectos.

A diferencia de Brandon, Khiabet siguió una vida lejos de las telenovelas al estudiar la licenciatura en Publicidad. Sin embargo, descubrió su gusto por la actuación hace poco más de 10 años; desde entonces ha sido una actriz recurrente en algunos capítulos de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’. ‘Nadie como tú’ se convirtió en la primera telenovela en la que trabajó junto a su hermano Brandon.