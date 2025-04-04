Así fueron los últimos momentos de vida del actor de Soy Tu Dueña: “Fue mucho sufrimiento”

Video Revelan video del fallecido actor de Soy Tu Dueña sobre cómo estaba antes de morir: "Gracias a la vida"

Los últimos momentos de vida de Arsenio Campos, actor de telenovelas como Soy Tu Dueña y Amores Verdaderos, fue de “mucho sufrimiento”, reveló su hija Alexandra Campos en una reciente entrevista.

La actriz contó al periodista Alex Kaffie que su padre fue diagnosticado con un cáncer muy avanzado en el intestino delgado, por lo que tuvieron que brindarle en cuestión de meses cuidados paliativos.

“A mi papá le detectaron cáncer hace algunos meses. Era un cáncer que ya estaba muy avanzado, entonces, a decir verdad es que ya estos últimos días ya fue mucha lucha, fue mucho sufrimiento”, reveló el 3 de abril.

“Lo vimos acabarse en muy poco tiempo a pesar de que mi papá, los que tuvieron el gusto de conocerlo, sabían que él tenía un amor por la vida y era un guerrero. Estos últimos días ya pedíamos para que pudiera parar de sufrir porque ya no había medicamento, ya no había nada que pudiera ayudarle, era ya un cuidado paliativo el que estaba llevando (…) creo que para toda mi familia, tanto para mí como para mi mamá y mi hermano, ha sido un poquito verlo descansar y saber que ya está él sin sufrir, en un mejor lugar”, destacó.

La presentadora y también coach fitness contó que para Arsenio Campos fue un “shock” saber que tenía cáncer, ya que era un hombre “muy saludable”.

“Sí fue un shock, pero sobre todo para él porque estuvo mucho tiempo en negación, él quería seguir haciendo sus proyectos, él quería seguir trabajando en lo que él hacía y pues no quería parar. Entonces así vivió unos días, después del diagnóstico, donde estuvo muy triste y donde pues tuvo que asimilarlo poco a poco. La enfermedad ya se empezó a sentir después del diagnóstico”, aseveró.

¿De qué estaba enfermo Arsenio Campos?

Alexandra contó que debido a que la enfermedad ya estaba muy avanzada, en una intervención quirúrgica que le hicieron al actor, los médicos encontraron órganos comprometidos.

“Cuando le dan el diagnóstico, unas semanas después nos dicen que ya no hay mucho que hacer y que la enfermedad está muy avanzada, porque el cáncer que él tenía fue en el intestino delgado, entonces a partir de ahí es un cáncer complicado de tratar y que cuando le hacen la intervención, hay muchos órganos vitales por lo que no pudieron intervenirlo como ellos hubieran querido”, dijo.

Por último y sin revelar la fecha en que Arsenio Campos fue diagnosticado con cáncer, su hija compartió los últimos deseos del intérprete de 79 años, así como la razón por la que su último adiós fue muy rápido.

“Él lo primero que dijo fue que no quería ver sufrir a su gente, no quiso misas ni nada. Él quería que todo fuera rápido porque en realidad el cuidado de su enfermedad desgastó muchísimo a mi mamá, entonces su voluntad era que hiciéramos una velación rápida, que fue lo que hicimos, con familiares, con amigos, algo muy íntimo y que no hubiera misa y que lo cremaran, él quiere que tiren sus cenizas en un lugar específico, en donde él tuvo muchas historias, muchas añoranzas”, sentenció.