Muere actor de Soy Tu Dueña y Amores Verdaderos: lo que se sabe de su fallecimiento
El reconocido actor Arsenio Campos ha fallecido a los 79 años. A lo largo de su trayectoria, él participó en telenovelas como ‘Corazón salvaje’ y ‘Simplemente María’.
El mundo del entretenimiento mexicano vuelve a vestirse de luto, ahora debido a la muerte del actor Arsenio Campos, conocido por su participación en telenovelas como Soy Tu Dueña y Amores Verdaderos.
La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer mediante Facebook el 1 de abril con un comunicado en el que se expresaron las condolencias para la hija del artista, Alexandra Campos.
Posteriormente, la misma presentadora confirmó el deceso de su padre al publicar en sus historias de Instagram diversas imágenes del pésame que le han dedicado.
Aunque, hasta el momento, no se ha revelado qué ocasionó que el intérprete perdiera la vida, el periodista Álex Kaffie detalló que su deceso ocurrió a los 79 años, en Saltillo, Coahuila.
Hija de Arsenio Campos le dedica emotivas palabras
En medio de su duelo, Alexandra Campos compartió en Instagram algunas fotografías en las que aparece con su padre, Arsenio Campos.
En una de ellas, la comunicadora toma la mano de la estrella de melodramas. En otra, ambos sonríen abrazados mientras sonríen para la cámara.
“Te amo… Soy tu ‘chispa’ para siempre”, escribió ella encima de una de las entrañables postales que tiene de recuerdo.
Esta mañana, ella informó que el velorio de su progenitor se llevará a cabo hoy en la Funeraria Martínez Valdez Sánchez, desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m.
¿Quién era Arsenio Campos?
Arsenio Campos dejó una huella imborrable en la televisión y el cine mexicano. Su carrera actoral despegó en la década de los 70 con su participación en la película ‘Para servirle a usted’ (1972) y su debut en telenovelas con ‘La hiena’ (1973).
A lo largo de su prolífica trayectoria, formó parte de más de 30 melodramas que marcaron la historia de la ‘pantalla chica’, incluyendo títulos memorables como ‘Bodas de odio’, ‘El camino secreto’, ‘Mi segunda madre’, ‘Corazón salvaje’, ‘Ángela’, ‘El noveno mandamiento’ y ‘Apuesta por un amor’. Su talento y versatilidad le permitieron interpretar tanto personajes entrañables como villanos inolvidables.
Nacido el 26 de enero de 1946, estuvo casado con María Teresa Santoscoy, originaria de Piedras Negras, Coahuila, y tuvo dos hijos: Arsenio y Alexandra, quien siguió sus pasos en el mundo del espectáculo, destacándose como conductora de televisión.
Desde 1996, el actor residía en Saltillo, Coahuila, donde además de su carrera artística, se dedicó a la enseñanza y la fisioterapia. En 2019, compartió su pasión por la escritura a través del taller ‘Cuentos para expresar tu interior’, buscando fortalecer las habilidades narrativas y expresivas de los participantes.