¿Ariel López Padilla regañó al hijo de Mariana Levy por polémica con Ana Bárbara?: “Es tu mamá”

El actor, quien vivió un matrimonio con la fallecida Mariana Levy hasta 1997, aseguró que no puede ser ajeno a la situación porque, aunque indirectamente, forma parte del circulo del joven de 19 años.

"Yo creo que es una tribu extendida, eso es importante, hay nuevas dinámicas en las familias, ya no son los hijos de tal... todos son parte de una aldea en la que tenemos que compartir responsabilidades”, mencionó en entrevista con el show ‘La Mesa Caliente’.

López Padilla describió el proceso de José Emilio como “delicado” en temas jurídicos, pues asegura que este tipo de acusaciones no se pasan por alto en los Estados Unidos.

"Yo creo que el proceso que está viviendo José Emilio es un proceso delicado, porque, en primer lugar, la pareja de Ana Bárbara es un oficial de migración y tomando en cuenta que en los Estados Unidos todo este tipo de temas no se pasan por alto. Se abre una investigación, como todo", declaró.

Destacó que la pareja de Ana Bárbara "tiene el derecho de decir 'si tú no presentas pruebas, si no hay una denuncia formal, me estás difamando'".