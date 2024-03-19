¿Ariel López Padilla llamó ingrato a hijo de Mariana Levy? Asegura que su mamá es Ana Bárbara

Video José Emilio Levy asegura que el prometido de Ana Bárbara maltrata a sus hermanos

Ariel López Padilla se refirió a la ingratitud de los hijos luego de que fue cuestionado sobre la polémica que aún rodea a Ana Bárbara y José Emilio Levy después de que él expuso los supuestos maltratos de Ángel Muñoz a los hijos de la cantante.

Durante un reciente encuentro con la prensa, la expareja de la fallecida actriz Mariana Levy atribuyó las declaraciones y acciones de José Emilio Levy a las “heridas” que pudieron dejarle sus pérdidas familiares.

"Los duelos, las ausencias dejan una herida que no se cierra, entonces, manifestamos nuestro dolor de manera equivocada. Quizá lo que acaba de vivir José Emilio, la pérdida de su abuela, el distanciamiento con su padre, estar solo en una ciudad, empezar su carrera, a estudiar... Yo creo que eso también lo presiona", dijo en la entrevista publicada por Edén Dorantes el pasado 18 de marzo en YouTube.

¿Ariel López Padilla llamó ingrato a hijo de Mariana Levy?

El actor lamentó la situación que actualmente enfrenta Ana Bárbara en el ámbito familiar, destacando que muchas veces los hijos no dimensionan las consecuencias de sus actos.

"En primera, José Emilio es muy joven, en segundo lugar, la mamá de José Emilio ha sido Ana Bárbara. Los hijos somos ingratos, no dimensionamos, creo que cuando se meten los medios se hace todavía más grande”, opinó.

El actor de telenovelas como ‘La Pícara Soñadora’ instó a la prudencia al “saber manejar tus declaraciones, con sentido común, a veces sí opinar, a veces no, creo que ese tipo de situaciones es lo que nos permite madurar y aprender”.

Ex de Mariana Levy manda mensaje a José Emilio

Ariel López Padilla hizo un llamado también al respeto sobre la postura de José Emilio hacia Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara.

"Creo que las cuestiones de respeto, si tu mamá, tu hermano, tienen su pareja es lo que ellos decidieron vivir, uno no puede intervenir por más que quiera, una opinión externa dificulta más los procesos", manifestó.

Respecto a su percepción sobre la llamada ‘Reina Grupera’, el actor, de 61 años, expresó agradecimiento por el cariño que le dio a su hija María, fruto de su matrimonio con Mariana Levy.