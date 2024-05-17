Anuel AA

Mamá de Gianella, hija de Anuel, tacha al cantante de “mal padre”: contradice su versión

Melissa Vallecilla respondió tajante a las declaraciones de Anuel AA. La modelo lo tachó de "mal padre" y "poco hombre" luego de que éste la llamara "bruja descarada".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.


WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Mamá de Gianella va contra Anuel: revela “pruebas” de que él “supo desde el principio” sobre su hija

La guerra de declaraciones entre Anuel AA y Melissa Vallecilla, mamá de Gianella, hija mayor del cantante, continúan. Luego de que el intérprete llamara “bruja descarada” a la modelo, ésta le respondió con un tajante mensaje en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Melissa Vallecilla compartió un extenso mensaje con el que contradijo su versión. Incluso, señaló que fue ella quien presuntamente lo buscó cuando él prometió hacerlo.

PUBLICIDAD

Más sobre Anuel AA

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó
2 mins

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó

Univision Famosos
Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”
2 mins

Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”

Univision Famosos
Anuel reaparece y esto dice tras reportarse su supuesta hospitalización y estado de salud 
1:01

Anuel reaparece y esto dice tras reportarse su supuesta hospitalización y estado de salud 

Univision Famosos
Anuel AA llevaría “días” hospitalizado: reportan detalles de su supuesto estado de salud
2 mins

Anuel AA llevaría “días” hospitalizado: reportan detalles de su supuesto estado de salud

Univision Famosos
Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?
1:02

Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?

Univision Famosos
Nace hija de Anuel y Laury Saavedra: así recibieron a Emmaluna
0:48

Nace hija de Anuel y Laury Saavedra: así recibieron a Emmaluna

Univision Famosos
Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna
2 mins

Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna

Univision Famosos
Anuel le habría pedido disculpas a Yailin y ella explota: “Perdón por dejarte sola con Catta”
0:50

Anuel le habría pedido disculpas a Yailin y ella explota: “Perdón por dejarte sola con Catta”

Univision Famosos
¿Anuel AA manda indirecta a Karol G tras aparecer con su novia embarazada? Esto dice en su canción
2 mins

¿Anuel AA manda indirecta a Karol G tras aparecer con su novia embarazada? Esto dice en su canción

Univision Famosos
Anuel reaparece con su novia tras rumores que lo ligaban con Yailin y revela el nombre de su nueva bebé
1:02

Anuel reaparece con su novia tras rumores que lo ligaban con Yailin y revela el nombre de su nueva bebé

Univision Famosos

“Uno cuando habla aprende a conectar la lengua con la cabeza; ven te refresco la memoria poco hombre, mal padre. ¿Qué no supiste de mi hasta que di a luz? O se te olvida que teníamos una comunicación de varios meses que hasta fui a Miami con la intención de vernos”, escribió el pasado 15 de mayo.

El tajante mensaje de Melissa Vallecilla a Anuel AA.
El tajante mensaje de Melissa Vallecilla a Anuel AA.
Imagen Melissa Vallecilla / Instagram


La modelo afirmó que le hizo saber a Anuel AA que estaba esperando un bebé, cuando recién había cumplido los cuatro meses de gestación.

“Me dijiste que después que salieran los resultados ibas a venir a sentarte a hablar conmigo, cosa que nunca sucedió. Desde el principio has sabido que era tu hija, así que ese cuentico de que no sabías nada de mí hasta que tenía la barriga grande y a punto de dar a luz, solo te lo crees tú, gran pendejo”, agregó.

La mamá de Gianella filtró audios de sus supuestas conversaciones con Anuel.
La mamá de Gianella filtró audios de sus supuestas conversaciones con Anuel.
Imagen Melissa Vallecilla / Instagram


Finalmente, Melissa Vallecilla compartió el audio de una supuesta conversación que sostuvieron en aquel momento, asegurando que después de esa llamada Anuel desapareció, hasta que se hicieron públicos los resultados en ‘El Gordo y La Flaca’.

La modelo amenazó al cantante con quitarle el apellido a su hija.
La modelo amenazó al cantante con quitarle el apellido a su hija.
Imagen Melissa Vallecilla / Instagram


La guerra de declaraciones entre Melissa Vallecilla y Anuel AA comenzó luego de que el cantante no contara a Gianella como una de sus hijas en el programa dominicano Alofoke Radioshow. En respuesta a este ‘olvido’, Melissa Vallecilla lo amenazó con demandar y quitarle el apellido a su hija.

Relacionados:
Anuel AAPolémicas de famososHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD