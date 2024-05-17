Mamá de Gianella, hija de Anuel, tacha al cantante de “mal padre”: contradice su versión

Video Mamá de Gianella va contra Anuel: revela “pruebas” de que él “supo desde el principio” sobre su hija

La guerra de declaraciones entre Anuel AA y Melissa Vallecilla, mamá de Gianella, hija mayor del cantante, continúan. Luego de que el intérprete llamara “bruja descarada” a la modelo, ésta le respondió con un tajante mensaje en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Melissa Vallecilla compartió un extenso mensaje con el que contradijo su versión. Incluso, señaló que fue ella quien presuntamente lo buscó cuando él prometió hacerlo.

PUBLICIDAD

“Uno cuando habla aprende a conectar la lengua con la cabeza; ven te refresco la memoria poco hombre, mal padre. ¿Qué no supiste de mi hasta que di a luz? O se te olvida que teníamos una comunicación de varios meses que hasta fui a Miami con la intención de vernos”, escribió el pasado 15 de mayo.

El tajante mensaje de Melissa Vallecilla a Anuel AA. Imagen Melissa Vallecilla / Instagram



La modelo afirmó que le hizo saber a Anuel AA que estaba esperando un bebé, cuando recién había cumplido los cuatro meses de gestación.

“Me dijiste que después que salieran los resultados ibas a venir a sentarte a hablar conmigo, cosa que nunca sucedió. Desde el principio has sabido que era tu hija, así que ese cuentico de que no sabías nada de mí hasta que tenía la barriga grande y a punto de dar a luz, solo te lo crees tú, gran pendejo”, agregó.

La mamá de Gianella filtró audios de sus supuestas conversaciones con Anuel. Imagen Melissa Vallecilla / Instagram



Finalmente, Melissa Vallecilla compartió el audio de una supuesta conversación que sostuvieron en aquel momento, asegurando que después de esa llamada Anuel desapareció, hasta que se hicieron públicos los resultados en ‘El Gordo y La Flaca’.

La modelo amenazó al cantante con quitarle el apellido a su hija. Imagen Melissa Vallecilla / Instagram