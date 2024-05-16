Anuel responde a supuestas “pruebas” de la mamá de su hija Gianella: “Bruja descarada”
Tras la amenaza de contrademanda que lanzó Melissa Valecilla, mamá de su hija Gianella, en su contra por supuestamente no "respetar" a su hija Gianella, Anuel respondió con un contundente mensaje en el que asegura hay un interés de fama y económico por parte de ella.
Melissa Valecilla, madre de Gianella, reclamó a Anuel por supuestamente menospreciar a la menor durante la entrevista en la que el cantante habló sobre sus hijos con el periodista Santiago Matías, ‘Alofoke’.
En el programa transmitido el pasado 14 de abril, Anuel nombró a Cattleya, fruto de su matrimonio con Yailin, como su “primera hija” aunque Gianella es mayor, detalle que provocaría la molestia de Melissa Valecilla.
A través de una serie de publicaciones en Instagram, la mujer despotricó contra el puertorriqueño a quien cuestionó sobre si el supuesto uso de “drogas y de alcohol” lo había hecho olvidar que él estuvo supuestamente enterado y pendiente desde que ella estaba embarazada.
Amenazó con una contrademanda, quitarle la custodia de la niña y hasta retirarle el apellido a la pequeña, destacando que no hay un interés económico de por medio y que está dispuesta a renunciar a la manutención.
La mujer publicó audios como prueba de que Anuel sabía que Gianella estaba en camino.
Anuel responde a Melissa Valecilla, madre de Gianella, y la llama “bruja”
Tras el reclamo de Melissa, Anuel publicó también una extensa respuesta a la madre de su hija, explicando que la confusión en las fechas de nacimiento de sus hijas puede presentarse porque él sí estuvo presente en el nacimiento de Cattleya y no en el de Gianella.
“Catta es la única hija mía que vi nacer; por lo tanto, en mi consciencia las primeras experiencias que tuve con una hija fueron con Catta. A la mamá de Gia yo la vi una noche y no la volví a ver más nunca hasta que tenía a mi hija en sus brazos”, escribió en Instagram.
Pese a los audios presentados por Melissa, Anuel insistió en que ella supuestamente desapareció “un año entero” y se “apareció con una barriga” con el “plan diabólico” de “sacar dinero, así como si un hijo fuese un seguro de vida”.
En el mensaje, el cantante advirtió que no es la forma y llamó a la madre de su hija “bruja”.
Además, expuso supuestas inconsistencias en las declaraciones de Melissa y aseguró que entre ellos nunca existió una relación.
“Tú y yo nunca tuvimos una relación. Primero en la entrevista dijo que estuvo conmigo diez meses, ahora dice que fueron tres. Decídete. Y sí, solo te vi cuatro horas, sí.”, reclamó.
Insistió en que el único interés de Melissa es económico, acusándola de “descarada” y atribuyendo la reacción de ella al malestar que supuestamente le causó enterarse que el cantante tiene “mujer”.
“Y si no soy apto para estar en la vida de mi hija, ¿por qué carajo andábamos de concierto en concierto con toda mi familia en la gira de lo más feliz, tomándote fotos y peliculiando en las redes? Ahí no pasaba nada de esto porque ya no tenía mujer según tu conocimiento. Todo era paz y amor de tu parte hasta que viste que tenía mujer”, escribió. "Yo amo a todos mis hijos de la misma manera".