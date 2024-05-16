Anuel responde a supuestas “pruebas” de la mamá de su hija Gianella: “Bruja descarada”

Video Mamá de Gianella va contra Anuel: revela “pruebas” de que él “supo desde el principio” sobre su hija

Melissa Valecilla, madre de Gianella, reclamó a Anuel por supuestamente menospreciar a la menor durante la entrevista en la que el cantante habló sobre sus hijos con el periodista Santiago Matías, ‘Alofoke’.

En el programa transmitido el pasado 14 de abril, Anuel nombró a Cattleya, fruto de su matrimonio con Yailin, como su “primera hija” aunque Gianella es mayor, detalle que provocaría la molestia de Melissa Valecilla.

A través de una serie de publicaciones en Instagram, la mujer despotricó contra el puertorriqueño a quien cuestionó sobre si el supuesto uso de “drogas y de alcohol” lo había hecho olvidar que él estuvo supuestamente enterado y pendiente desde que ella estaba embarazada.

Amenazó con una contrademanda, quitarle la custodia de la niña y hasta retirarle el apellido a la pequeña, destacando que no hay un interés económico de por medio y que está dispuesta a renunciar a la manutención.

La mujer publicó audios como prueba de que Anuel sabía que Gianella estaba en camino.

Anuel responde a Melissa Valecilla, madre de Gianella, y la llama “bruja”

Tras el reclamo de Melissa, Anuel publicó también una extensa respuesta a la madre de su hija, explicando que la confusión en las fechas de nacimiento de sus hijas puede presentarse porque él sí estuvo presente en el nacimiento de Cattleya y no en el de Gianella.

“Catta es la única hija mía que vi nacer; por lo tanto, en mi consciencia las primeras experiencias que tuve con una hija fueron con Catta. A la mamá de Gia yo la vi una noche y no la volví a ver más nunca hasta que tenía a mi hija en sus brazos”, escribió en Instagram.

Pese a los audios presentados por Melissa, Anuel insistió en que ella supuestamente desapareció “un año entero” y se “apareció con una barriga” con el “plan diabólico” de “sacar dinero, así como si un hijo fuese un seguro de vida”.

Mensajes de Anuel a Melissa, mamá de su hija Gianella. Imagen Anuel/Instagram

En el mensaje, el cantante advirtió que no es la forma y llamó a la madre de su hija “bruja”.

Además, expuso supuestas inconsistencias en las declaraciones de Melissa y aseguró que entre ellos nunca existió una relación.

“Tú y yo nunca tuvimos una relación. Primero en la entrevista dijo que estuvo conmigo diez meses, ahora dice que fueron tres. Decídete. Y sí, solo te vi cuatro horas, sí.”, reclamó.

Insistió en que el único interés de Melissa es económico, acusándola de “descarada” y atribuyendo la reacción de ella al malestar que supuestamente le causó enterarse que el cantante tiene “mujer”.