Mamá de Gianella, hija de Anuel, demandará al cantante por no “contar” a la niña entre sus hijos

Video Mamá de Gianella va contra Anuel: revela “pruebas” de que él “supo desde el principio” sobre su hija

Melissa Vallecilla, mamá de la hija de Anuel AA, Gianella, arremetió contra el cantante luego de que, a su consideración, él no “contara” a la pequeña cuando habló de sus hijos recientemente.

El cantante estuvo como invitado en el programa del periodista Santiago Matías, conocido como ‘Alofoke’, que fue transmitido este 14 de mayo.

Durante la conversación, preguntaron al boricua cómo logra estar con sus tres retoños, Pablo, Gianella y Cattleya, pese a su ocupada agenda.

“Sacó tiempo para compartir con Pablo más que nunca ahora”, afirmó. “Me lo llevo para diferentes sitios que antes nunca”.

Acerca de la bebé que procreó con Yailin La Más Viral, ‘Cata’, detalló que finalmente ya se pude mantener en contacto con ella e inclusive la volvió a ver semanas atrás.

“Esa es mi primera hija. (…) Ya puedo llamar, verla. Ya empezó a hacer muecas, a reírse conmigo”, relató visiblemente entusiasmado.

“Y Gianella pues vive en Houston. No es un secreto que la mamá y yo no (tenemos) la mejor relación porque las circunstancias en las que nos conocimos no fueron las mejores”, indicó.

Mamá de Gianella arremete contra Anuel AA

Luego de que salieran a la luz esas declaraciones de Anuel AA, Melissa Vallecilla recurrió a sus historias de Instagram para enviarle un mensaje.

“Por lo visto el uso de drogas y de alcohol te está afectando las neuronas y haciendo perder la memoria”, escribió en un inicio.

“Si para vos Gianella no cuenta, ¿entonces para qué la venís manteniendo desde que yo estoy en embarazo y por qué andar con ella en una gira un mes o celebrarle los cumpleaños y por qué también me tenés demandada por la custodia de ella?”, agregó.

“Y quiero que sepas que te voy a contrademandar porque no sos un hombre apto para estar cerca de mi hija, mal padre”, le advirtió al intérprete de ‘Adicto’.

Ella aseveró que no tiene inconveniente en “renunciar” al apellido y la manutención que le da el puertorriqueño si es que debe, pues sola es capaz de tener a su nena “como una reina”.

Vallecilla recriminó a Anuel que, tiempo atrás, la “vendiera” como “una tipa de 4 horas sabiendo que hubo una relación amistosa por 3 meses”.

“Te llenaste de odio porque hice público mi embarazo. (…) Y para tu sorpresa, tengo las pruebas de todo. Y hay muchísimas cosas que yo me he quedado callada para que no digas que quiero dañar tu carrera, pero ya me cansé”, sentenció.

“¡Si no respetas a mi hija, yo no tengo por qué respetarte a vos! Nos vemos las caras en la corte”, concluyó, añadiendo un emoji de rostro de payaso.

Melissa Vallecilla publicó estos mensajes en Instagram. Imagen Melissa Vallecilla/Instagram

Anuel AA tardó en reconocer a Gianella como su hija

En marzo de 2022, una investigación de El Gordo y La Flaca reveló que Anuel estaba enterado de que Melissa Vallecilla tendría un bebé suyo, y que aceptó una prueba de paternidad con resultado de 99 %.

Sin embargo, en febrero del año siguiente, el artista apareció en un ‘live’ y negó haber tenido un romance con la colombiana, también rechazó ser el papá de Gianella.