Antonia, de ‘Los Chicaneros’, llora muerte de su bebé y se defiende: la están culpando

Video Antonia, de ‘Los Chicaneros’, responde a quienes la culpan de perder a su bebé porque “hizo ejercicio”

Antonia, integrante de la popular familia de ‘tiktokers’ conocidos como ‘Los Chicaneros’, y su esposo, ‘Chavi’, explicaron cómo es que su bebé no nato perdió la vida.

La pareja dio a conocer, el domingo 30 de junio vía Instagram, que perdieron a su primogénito. Además, compartieron un mensaje a manera de despedida.

“Estamos destruidos por tu ausencia física, pero siempre vas a estar con nosotros, nuestro primer hijo Thiago Mesa Botero”, escribieron.

Antonia y 'Chavi', de 'Los Chicaneros', despidieron a su bebé con un emotivo mensaje. Imagen Antonia Botero/Instagram

Antonia, de ‘Los Chicaneros’, y ‘Chavi’ revelan que su bebé “estaba bien”

Este 2 de julio, Antonia y ‘Chavi’ publicaron en TikTok un video en el que aparecen exponiendo la razón por la que su niño falleció dentro del vientre.

Ellos comenzaron afirmando que fue en abril cuando iniciaron con sus esfuerzos por concebir, los cuales dieron frutos de inmediato.

“Cuando yo vi ese positivo (en la prueba), mi vida cambió por completo porque era como tan soñado, tan deseado (el embarazo), (que) yo me sentía con una felicidad increíble”, afirmó ella.

“De ahí en adelante adapté toda mi vida al bienestar del bebé, cambié mi alimentación, los ejercicios, leíamos todas las recomendaciones, estaba superestricta”, agregó.

La colombiana puntualizó que era revisada por “el nutricionista, el endocrino” y que los exámenes que le realizaron no desvelaron un problema.

“Entonces, dentro de mí estaba todo bien, y yo todos los días me levantaba era en función de ‘qué puedo hacer para que mi bebé esté mejor’”, sentenció.

Debido a que todo marchaba adecuadamente, ella le dijo a su marido que se convertirían en padres y posteriormente lo anunciaron al resto de sus familiares.

Alrededor de más de un mes después, ellos viajaron a Colombia, para hacerse los controles con la ginecóloga que los ayudó previo a la gestación.

“Llegamos acá, nos hicimos el control, ya vimos que todo estaba bien, escuchamos por primera vez los latidos del corazón del bebé”, recordó entre lágrimas Antonia.

¿Qué le ocurrió al bebé de Antonia y ‘Chavi’?

Fue a mediados de junio cuando Antonia y ‘Chavi’, conociendo que “el bebé estaba creciendo”, desvelaron públicamente por las plataformas digitales que estaban esperando un retoño.

Así, siguió pasando el tiempo y ella no sólo “reposaba bastante”, sino que también “seguía todas las indicaciones de la doctora” y el nutricionista.

“En el último control, antes de irnos a Estados Unidos nuevamente, fuimos a la cita y todo empezó superbién. Ella comenzó preguntando por unos exámenes que le había mandado a hacer a Antonia y todo estaba súper”, narró el ‘influencer’.

“Llegamos a la parte de la ecografía… y la doctora empezó revisándole por el abdomen y ahí sí se le vio a ella como la cara de confusión”, agregó.

La experta decidió hacer la prueba intravaginal y así descubrió que algo no estaba bien: “No quiso saltar a ninguna conclusión y nos dijo, ‘Chicos, nos tenemos que ir ya para urgencias’”.

En la clínica, donde tenían un equipo “más especializado”, un médico le efectuó el ultrasonido y determinó el deceso de la criatura.

“Él nos confirmó que ya el bebé no, que el corazón ya no estaba latiendo”, enunció ‘Chavi’. “Lo que nosotros sentimos en ese momento fue como el corazón quebrarse en mil pedacitos”, sumó Antonia.

Ella expuso: “Nunca tuve un dolor ni un sangrado, nunca hubo una señal de alerta, simplemente el bebé dentro de mí dejó de crecer. Nos han explicado que esto es algo natural, normal, por así decirlo, que les pasa a muchas mujeres saludables”.

Antonia, de ‘Los Chicaneros’, pone un alto a quienes la culpan

Antonia respondió a quienes la han culpado por lo ocurrido: “No fue por ‘una mala fuerza’, porque ‘Antonia hizo ejercicio’ o ‘¿Quién sabe qué comió? ¿Quién sabe qué hizo?’, que ‘Chavi tal cosa’, no, pasó porque así estaba escrito que pasara”.

“Fue un aborto retenido”, mencionó él. “El cuerpo simplemente rechazó al bebé y él ya no siguió creciendo”, aclaró tajantemente.

“Queremos pedirles un poco de empatía y de respeto, en serio, dejen los comentarios atacándonos, suponiendo, culpándonos, que ‘eso les pasó por haber publicado’, ya, no nos juzguen ni nos castiguen por haber sido felices, por haber compartido”, suplicó la integrante de ‘Los Chicaneros’.

“Listo, está bien, tienen sus creencias, pero nosotros también tenemos la creencia de que lo que ya está escrito, va a pasar, entonces lo hubiéramos publicado o no, eran los planes de Dios”, prosiguió ella.

“Esa fue la culpa que nos han implantado, que ya poco a poco nos estamos quitando, porque no fue culpa de nosotros, jamás hubiéramos hecho algo para afectar (a) nuestro bebé”, concluyó.