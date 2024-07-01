Antonia, de ‘Los Chicaneros’, anuncia que perdió a su bebé: “Estamos destruidos”

Video Antonia, de ‘Los Chicaneros’, pierde a su bebé y se despide de él con conmovedoras imágenes

Antonia, integrante de la famosa familia de ‘tiktokers’ conocidos como ‘Los Chicaneros’, dio a conocer que perdió a su bebé, fruto de su relación con el ‘influencer’ ‘Chavi’.

La creadora de contenido utilizó sus redes sociales para informar, este 30 de junio, a sus admiradores sobre lo acontecido.

“Han sido días difíciles para nosotros, pero así como compartimos nuestra alegría, hoy compartimos con ustedes también este dolor tan fuerte”, indicó en una historia.

“Te amamos para toda la vida, bebé”, agregaron después de emojis de corazón vendado, otro blanco y de angelito.

Antonia, de 'Los Chicaneros', y su pareja, 'Chavi', revelaron que perdieron a su bebé. Imagen Antonia Botero/Instagram

Antonia de ‘Los Chicaneros’ y su pareja despiden a su hijo

En otra publicación, Antonia y ‘Chavi’ externaron sus palabras para el que habría sido su primogénito, a quien le dieron un adiós.

“Gracias por llegar a nuestras vidas a darnos ese toque en el alma que tanto necesitábamos. Gracias por llegar a hacernos sentir cosas únicas, llenarnos de ilusión y amor genuino”, anotaron.

“Estamos destruidos por tu ausencia física, pero siempre vas a estar con nosotros, nuestro primer hijo Thiago Mesa Botero. Mamá y papá te van a amar toda la vida”, finalizaron.

Este ‘post’ lo acompañaron con varias imágenes. Una de ellas en la que aparecen mostrando el tatuaje que se hicieron en honor a su retoño.

Otras de las postales son de momentos en los que ellos disfrutaron de una fiesta en honor a que serían padres y hasta cuando él le daba besos a la ‘baby bump’.

Antonia y 'Chavi', de 'Los Chicaneros', despidieron a su bebé con un emotivo mensaje. Imagen Antonia Botero/Instagram



Fue el pasado 16 de junio cuando Antonia subió a las plataformas digitales el video en el que se aprecia la reacción que tuvo ‘Chavi’ al saber que ella estaba embarazada.

Instantes después, ellos hicieron pública una carta para Thiago: “Y sí, llegaste tú, nuestro ángel, nuestro bebé, un regalo de Dios”.

“Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede hacerte sentir algo tan grande, porque te adoramos y te amamos incluso antes de conocerte. Eres nuestro bebé soñado y el sólo hecho de esperarte ya nos hace inmensamente felices”, mencionaron.

@91chavi Carta para nuestro bebé que está en camino ❤️🙏🏻 @antoniaboterob ♬ sonido original - Chavi

Papás de Antonia hablan tras su pérdida

Por su parte, Nelson Botero y Cristina Bravo, padres de Antonia, se pronunciaron vía historias de Instagram para externar su sentir ante lo sucedido.

“Hoy es un día para agradecerles a todos ustedes por el apoyo, por cómo nos tratan, por ese cariño tan lindo que nos dan siempre en las buenas y en las malas”, pronunció ella.

“Es una familia de ‘Chicaneros’, somos muchísimos y creemos (en) esa energía (de la) que estamos rodeados”, enunció él.

El popular matrimonio puntualizó: “Y seguimos para adelante. Seguimos burlándonos de la vida, seguimos porque el día a día hay que seguirlo”.

Hasta el momento, ningún miembro de la familia ha dado a conocer cuál fue el motivo por el que la gestación de Antonia se interrumpió.

@antoniaboterob Replying to @SilvBueno La reacción de mis papás cuando les dije que estaba embarazada 🤍✨🥹 ♬ original sound - antoniaboterob