Anne Hathaway sorprende a todos al lucir “igual” en dos imágenes con 16 años de diferencia

Video Anne Hathaway tuvo que bajar de peso para 'El diablo viste a la moda'y otros secretos de la película

Anne Hathaway es actualmente una de las celebridades más aclamadas a nivel mundial, tanto por sus excelentes trabajos en la actuación como por su carismática personalidad.

Recientemente, la actriz se volvió tendencia en redes sociales por lo excelentemente bien que luce a sus 41 años, tanto que inclusive podría aparentar ser mucho más joven.

Anne Hathaway impacta en esta comparativa

A principios de este mes de marzo, en X (antes Twitter) comenzó a viralizarse una imagen en la que se juntan dos fotografías distintas de Anne Hathaway, pero con un ‘outfit’ muy similar.

La primera es de cuando la también modelo apareció en la famosa película ‘The Devil Wears Prada’, que se estrenó en 2006.

La segunda, que erróneamente se ha etiquetado como del 2023, corresponde al día en el que ella asistió al desfile de Michael Kors durante la New York Fashion Week en septiembre de 2022.

Aunque, entre ambas instantáneas hay al menos 16 años de diferencia, los usuarios de la red social han destacado que Hathaway luce “igual”.

“Es preciosa”, “Amo a esa mujer”, “Es que, es una diosa”, “Hizo un pacto con el diablo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas” y “Es como el buen vino”, se lee en algunas interacciones en la plataforma digital.

Anne Hathaway

2006/2023



SIEMPRE TAN HERMOSA. pic.twitter.com/VFWbFAAZ74 — AnellcondobleLanta (@madameandariega) March 7, 2024

Anne Hathaway se pronunció sobre su cambio por la edad

En septiembre de 2023, Anne Hathaway se sinceró al respecto de lo que siente al ya no ser una jovencita, como cuando saltó a la fama.

“Envejecer es sólo otra palabra para vivir, y lo que hagas con ello a partir de ahí es personal y depende de ti. Me siento muy bien, mejor que cuando tenía 20 años porque me cuido mucho más”, dijo en entrevista para People.

“A los 30, tuve que dejar el alcohol. Ya no podía tomarlo. (…) Y a mis 40 me estoy dando cuenta de que tengo que apoyarme nutricionalmente de forma diferente”, contó.