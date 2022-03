Los momentos más incómodos de la historia de los Oscar: golpes, errores y hasta una demanda

Los premios Oscar, organizados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, son una de los eventos más importantes en el mundo del entretenimiento.

La primera entrega se llevó a cabo el 16 de mayo de 1929; durante estos años y en cada entrega se han vivido anécdotas tanto divertidas como incómodas. Aquí te contamos las más recordadas.

Will Smith defendió a su esposa y golpeó a Chris Rock

Durante la 94 edición de los premios Oscar, el comediante Chris Rock hizo una broma a Jada Smith sobre su ‘look’.

Mencionó que esperaba la segunda parte de la película ‘GI Jane’ (1997) protagonizada por Demi Moore, en donde la actriz tiene la cabeza rapada.

"Jada, no puedo esperar a GI Jane 2", dijo Chris.



Esto no le hizo gracia a Jada, pues, en 2018 reveló durante su programa ‘Red Table Talk’, que sufre de alopecia.

“Fue aterrador cuando empezó. Un día estaba en la ducha y de repente me vi con un puñado de pelo en las manos y pensé: ‘Dios mío, ¿me estoy quedando calva?", reveló la famosa.



Ante la mala broma, Will Smith se levantó de su asiento y se dirigió hacia el escenario para soltar una cachetada a Chris, algo que causó mucha incomodidad y descontento entre el público.

La guerra de Irak y el mensaje a George W. Bush

En 2003, el director de cine estadounidense Michael Moore ganó un Oscar por su documental 'Bowling for Columbine'.

Ahí, aprovechó su discurso para protestar contra la invasión de Irak que acababa de empezar el entonces presidente George W. Bush.

"¡Nos oponemos a esta guerra, señor Bush! ¡Debería darle vergüenza, señor Bush! ¡Vergüenza!", dijo entre aplausos y abucheos, mientras la música de fondo subía de volumen para interrumpirlo.



Finalmente no le quedó de otra que retirarse sin terminar su discurso.

El beso de Adrien Brody y Halle Berry

Ese mismo año, Adrien Nicholas Brody ganó el premio a Mejor Actor por 'El pianista' y ante la emoción besó, sin preguntarle, a la actriz Halle Berry.

Y es que la celebridad estadounidense no sólo festejaba su estatuilla dorada, sino que también presumía ser el actor más joven en ganar en esa categoría por su papel de Władysław Szpilman en la cinta del director Roman Polansky.

"Estaba demasiado concentrada en el '¿Qué coño está pasando ahora mismo?' Ni siquiera lo sé", se sinceró para el programa 'Watch What Happens Live with Andy Cohen',



La conversación que ha causado polémica en este momento, es que la estrella realizó dicho movimiento sin consultarlo con Berry ni con su consentimiento.

La mejor película es para ‘La La Land’, ¿o no?

Warren Beatty y Faye Dunaway fueron los responsables de mencionar la categoría a Mejor Película, anunciando por error a ‘La La Land’, del director, Damien Chazelle.

Ya en pleno discurso de agradecimiento, uno de los productores de la película se dio cuenta del error, y reveló que la cinta ganadora era 'Moonlight' del cineasta Barry Jenkins.

Entre caos y confusión, Internet no dejó pasar la oportunidad de hacer viral el error cometido en 2016.

John Travolta pronunció mal un nombre

En 2014, John Travolta fue el encargado de presentar una de las canciones nominadas al premio, ‘Let It Go’ de la película infantil ‘Frozen’ y que al final fue la ganadora.

Al momento de anunciar a la artista Idina Menzel, el actor olvidó el nombre y su pronunciación, por lo que terminó presentando a Adele Dazeem.

La reacción de Internet fue tal que, incluso, alguien se tomó la molestia de crear un perfil en Twitter bajo el nombre mal pronunciado.

Presentación de Blancanieves

En la ceremonia de los Oscar de 1989 se hizo una interpretación de Blanca Nieves con Eileen Bowman y Rob Lowe, que aseguran fue terrible.

De acuerdo a ‘The New York Times,’ la presentación se coronó como: "Un lugar permanente en los anales de las vergüenzas del Oscar".

Durante 10 minutos los artistas cuentan una historia mientras interactúan con los invitados, desde Tom Hanks y Sigourney Weaver hasta Dustin Hoffman y Glenn Close.



Ante el musical, la ‘BBC’ informó que Walt Disney demandó en contra de la Academia por usar el personaje de Blancanieves sin autorización. Adicionalmente solicitó un monto que no se especificó por daños y perjuicios.

Anne Hathaway y James Franco

En 2011, Anne Hathaway y James Franco fueron los anfitriones del evento cinematográfico; sin embargo aseguran que han sido una de las peores parejas, debido a que no tenían química y los chistes que hacían no eran bien recibidos.

Incluso, Louis J. Lumenick, el crítico de cine estadounidense le dijo a ‘The Post’ que nunca había visto algo “tan horrible”.

“He estado viendo programas de los Oscar en la televisión desde finales de la década de 1950, y nunca había visto nada ni remotamente tan horrible y aturdidor como el domingo por la noche: una tormenta perfecta de anfitriones incompetentes, escritura terrible, momentos incómodos”, dijo al medio.



James se disfrazó de Marilyn Monroe e hizo una broma sobre ser Six Degrees of Kevin Bacon, mientras que Hathaway cantó ‘On My Own’ de Les Misérables y llamó a Hugh Jackman un “enorme imbécil”.

Un “In Memoriam” para alguien vivo

El ‘In Memoriam’ es uno de los apartados más conmemorativos que hace la ceremonia para rendir homenaje a los famosos que han fallecido.

Y, en 2017, por error mostraron una fotografía de Jan Chapman, la productora australiana, que ha realizado películas como ‘The Last Days of Chez Nous’ y ‘The Piano’.

La imagen que la Academia debía mostrar era la de la fallecida diseñadora de vestuario Janet Patterson, cuyo nombre sí apareció en pantalla.

“Estoy devastada por el uso de mi imagen en el lugar de una gran amiga y colaboradora”, comentó Chapman a ‘Vanity’.

Hombre sin invitación se cuela en los Oscar

Durante el discurso de presentación de David Niven en 1974, un hombre desnudo se coló en el escenario.

“¿No es fascinante pensar que probablemente la única risa que ese hombre consiga provocar en su vida sea al desnudarse y mostrar sus carencias?”, dijo el actor de ‘La pantera rosa’ (1963).



De acuerdo a ‘New York Post’, el hombre era Robert Opel un artista, fotógrafo y galerista defensor de los derechos LGBT que, en 1978, abrió la Fey Way Studios.