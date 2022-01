Itatí Cantoral se transformó al estilo de 'Diario de una princesa': "Quedó hermosa"

Además de ser una actriz consagrada en México, Itatí Cantoral se caracteriza por tener un humor muy particular en las redes sociales, lo cual le encanta a sus seguidores.

Recreó una escena de la película 'Diario de una princesa'

Si bien es conocida por haberle dado vida a la icónica villana Soraya Montenegro en la telenovela María la del Barrio, la también empresaria tomó el papel de la princesa Mia Thermopolis en uno de sus más recientes videos.

Dentro de su Instagram oficial, Itatí compartió un video recreando una importante escena de la película 'El diario de la princesa' protagonizada por Anne Hathaway en el 2001.

Específicamente, la parte donde la protagonista tiene un cambio de imagen que la deja irreconocible. Usando el audio original en español de la cinta y con ayuda de estilistas y maquillistas, la actriz reveló su último look haciendo énfasis en cómo se veía antes gracias a un par de fotografías.

"Cambio de look con @silviagalvanoficial Hair by @paco.felix make up by @alexvainilla_beauty 😘 @silviagalvanimagestudio emocionada por este nuevo proyecto 🥰".



Con más de 45 mil likes, el video causó que su red social se llenara de halagos por su nuevo cambio, pues además de cortar su cabello a la altura de los hombros, también se mostró con un tono rubio cenizo.

El nuevo look lo hizo por un motivo en especial

Itatí reveló que este nuevo corte y color de cabello, fue por un proyecto que tenía planeado en Chile.

"Nuevo look, Nuevo proyecto 🎭🎬 #chile #próximamente Que emoción llegar a Santiago de Chile donde se conocieron mis padres #cinelatinoamericano #vamosalcine", fue lo que comentó vía Instagram.



Sin dar detalles sobre el proyecto en el que está trabajando, la participante de 'Hasta Que El Dinero Nos Separe', está por cumplir una semana en aquel país y ha subido algunas fotografías junto a su hija María Itatí Cantoral.

Además de estar comprometida con su trabajo, también se ha dado tiempo de visitar lugares icónicos de Santiago de Chile y Viña del Mar.