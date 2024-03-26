Anne Hathaway revela que perdió un bebé antes de tener a su primer hijo

Video Famosas que tuvieron un bebé arcoíris: la vida les sonrió de nuevo

Anne Hathaway acaba de revelar que sufrió un aborto espontáneo antes de finalmente convertirse en madre tras la llegada de su pequeño Jonathan.

La actriz, de 41 años, compartió que fue en 2015 cuando perdió a su primer bebé con su esposo Adam Shulman, con quien se había casado tres años atrás.

“La primera vez no me fue nada bien”, platicó en entrevista para la revista Vanity Fair, difundida este lunes 25 de marzo.

“Estaba haciendo una obra de teatro y cada noche tenía que dar a luz en el escenario”, explicó refiriéndose al espectáculo unipersonal ‘Grounded’.

En aquel entonces, ella no se guardó el secreto ante sus amigos, quienes la visitaban en el camerino después de las representaciones.

“Era demasiado duro reprimirme mientras estaba en el escenario fingiendo que no pasaba nada. Tenía que ser realista, de lo contrario...”, relató.

Anne Hathaway atravesó “sufrimiento” ante problemas de fertilidad

Anne Hathaway dio a conocer que estaba encinta de su primogénito mediante un ‘post’ en Instagram el 3 de enero de 2016, en el que incluyó una postal que dejaba ver su ‘baby bump’ y una enorme sonrisa.

Sin embargo, para el anuncio de que esperaba a su segundo retoño, Jack, ella optó por ser honesta ante sus millones de seguidores.

“Para todos aquellos que están sufriendo el infierno de la infertilidad y la concepción, por favor, tengan en cuenta que para mí nunca ha sido fácil quedar preñada. Les envío mucho amor”, anotó.

En su reciente entrevista, la protagonista de la película ‘The Devil Wears Prada’ aclaró por qué optó por hacer eso:

“Teniendo en cuenta el sufrimiento que experimenté al intentar quedar embarazada, no habría sido sincero publicar algo completamente feliz cuando sé que la realidad tiene muchos más matices”.

Hathaway detalló que después de lograr concebir, sin especificar a cuál de sus nenes, lo primero que hizo fue contar a su familia lo que había atravesado.

“Así que cuando me fue bien, después de haber estado al otro lado, en el que además siempre tienes que mostrarte feliz por alguna otra persona, quise que mis hermanas supieran”, recordó.

“(Dije) ‘No tienes que ser siempre amable. Te veo y yo he estado en tu lugar’. Es muy duro desear tanto una cosa y preguntarte si estás haciendo algo mal”, agregó.

Anne Hathaway protege a sus hijos

Aunque es una superestrella y el interés en su lado personal es enorme, Anne Hathaway ha optado por divulgar muy poca información acerca de Jonathan y Jack.