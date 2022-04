Famosas que pusieron límites en sus entrevistas: sus respuestas fueron ingeniosas y tajantes

Preguntas machistas, incómodas o demasiado personales son algunas de las que las famosas se llegan a encontrar a la hora de dar entrevistas. Lo cierto es que muchas de ellas encontraron la manera de marcar su límite y responder con ingenio.

Te contamos algunos casos.

Sofía Vergara dejó en claro que no la pueden tocar sin su consentimiento

Fue en el 2010 que la colombiana visitó el ‘talk show’ de Jay Leno para hablar de diferentes temas, pero tuvo que compartir su espacio con el chef Gordon Ramsay.

A lo largo de la conversación, él hizo algunas insinuaciones sexuales (sobre la forma en la que comía la pizza con la “boca llena”) e incluso intentó acariciarla.

En cierto momento de la entrevista, la actriz de ‘Modern Family’ aseguró: “no grito así en la vida real”, a lo que el cocinero le respondió “solo en la habitación” y se acercó para tocar una sus piernas.

Sofía Vergara reaccionó rápidamente apartándose y dándole un manotazo. “Sin tocar”, le reclamó al británico.

Más adelante, la también modelo habló de su hijo Manolo, pero Ramsay la interrumpía constantemente con comentarios sin sentido, por lo que ella tuvo que marcar su límite y simplemente decir “esta es mi entrevista”.





Lindsay Lohan dejó en claro que no hablaría de sus adicciones

En el 2013, la estrella de Hollywood visitó el programa de David Letterman para hablar de su película ‘Scary Movie 5’, sin embargo, el presentador se enfocó en otro tema: sus problemas con el alcohol.

En ese entonces, la actriz estaba próxima a entrar en rehabilitación, por lo que una de las primeras preguntas a las que se enfrentó fue:

“¿No se supone que estés en rehabilitación?”.



Lindsay Lohan rápidamente cambió su expresión a una más molesta y comenzó a responder de manera cortante. Después, reviró con un “no hablamos de esto en la pre-entrevista”.

Anne Hathaway se rehúso a hablar de su físico

Durante la promoción de la película ‘Dark Knight Rises’, la actriz fue interrogada por el periodista Jerry Penacoli sobre el supuesto régimen que tuvo que seguir para lograr la figura de Catwoman.

“No se trató de tener la figura perfecta, se trató de poder hacer las acrobacias y las peleas perfectamente”, aseguró la artista.



Aún con esta respuesta, el comunicador insistió en que le revelara su dieta o ejercicio para verse de cierta manera, a lo que Anne Hathaway terminó respondiendo:

“¿Estás buscando bajar de peso? (...) ¿Qué es lo que buscas?, ¿quieres ponerte un traje de gato?”.

Scarlett Johansson se enfrentó a una situación similar

Por su parte, quien le dio vida a Black Widow tuvo una situación igual de incómoda con el mismo periodista. Al hablar de la película ‘Avengers’, Penacoli le preguntó si había podido usar ropa interior con un traje tan ajustado.

Con un gesto claramente molesto, la actriz remató con:

“¿Desde cuándo le empezamos a preguntar a las personas sobre su ropa interior? (...) ¿Qué tipo de entrevista es esta?”.

Dakota Johnson no permitió que la interrumpieran al hablar

Sin duda, la protagonista de ‘50 Shades of Gray’ sabe cómo marcar límites cuando un presentador se quiere pasar de listo. Así lo demostró en una de sus visitas al programa de Jimmy Fallon: la actriz estaba contando una historia y el presentador la interrumpió en varias ocasiones.

Ante esto, le hizo un sutil, pero claro comentario:

“¿no se supone que dejes hablar a tus invitados en este programa?”.

Laverne Cox dio una lección sobre qué preguntas hacer a personas trans

En el 2014, la estrella de ‘Orange Is The New Black’ asistió junto a la modelo Carmen Carrera al show de Katie Couric. La presentadora lanzó una pregunta a esta última sobre “sus partes íntimas” luego de haber hecho la transición a una mujer trans.

La también actriz aseguró que no deseaba hablar de ese tema y prefería enfocarse en su trabajo, pero Laverne Cox no dudó en explicarle a su conductora que:

“La preocupación por la transición y la cirugía cosifica a las personas trans y después no podemos lidiar con las experiencias de vida reales (más importantes)”.



Además, detalló que algunas de las problemáticas a las que se enfrentan son la discriminación, violencia, desempleo y hasta asesinatos.

Taylor Swift le dijo a Ellen DeGeneres que la hizo sentir incómoda

En el 2013, la cantante visitó a la presentadora de televisión para hablar de su disco ‘Red’. En varias ocasiones, Ellen aseguró que su invitada había tenido una relación con el actor Zac Efron, aunque ella lo negó cada que pudo.

Después, le propuso un juego: hacer sonar una campana cada que en la pantalla apareciera un hombre con el que había salido. Taylor se negó y, casi entre lágrimas, expresó:

“¿Sabes lo mal que me hace sentir esto? (...) No quiero, no quiero, me van a mandar correos muy molestos y no quiero recibirlos”.