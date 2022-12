Charly López asegura que Ingrid Coronado mintió sobre Fernando del Solar: "No estuvo para él"

El 4 de diciembre de 2022, Ingrid Coronado reveló en una entrevista con Yordi Rosado una serie de tristes momentos que sufrió en su matrimonio con Fernando del Solar.

Sin embargo, su exesposo Charly López, con quien estuvo casada de 1998 a 2004, desmintió varias de sus declaraciones e incluso habló en defensa de Fernando.

Charly López desmintió a Ingrid Coronado y defendió a Fernando del Solar



El exintegrante de Garibaldi concedió una entrevista a una revista de espectáculos el pasado 20 de diciembre en donde ahondó sobre las “verdades a medias” que, según él, su expareja compartió en su entrevista con Yordi Rosado.

“Ella solo quiso limpiar su imagen, dijo verdades a medias, solo se la pasó victimizándose, hablando solo de ella, de su supuesto sentir, de sus emociones, de lo vivido; pero no dijo lo que ha sido y dicho”.

Charly advirtió que anteriormente no quiso dar su versión de las cosas ni hablar mal de Ingrid por respeto a ella y a Emiliano, el hijo que ambos comparten.

De hecho, en un momento en el que su exesposa fue blanco de críticas tras su divorcio con Fernando y el diagnóstico de cáncer del conductor, López salió en su defensa.

No obstante, tras la entrevista con Yordi, el cantante decidió aclarar algunos detalles, como la postura que tuvo Ingrid ante la enfermedad del conductor argentino.

“Cuando Fer estaba mal, cuando en realidad ella empezó a sacar el cobre, me di cuenta de que todo lo que me contó de Fer, lo que cuenta en el programa fue mentira. Ella no estuvo para él”.



López explicó que se reunió con del Solar para conocer la versión del presentador de televisión de primera mano.

“Él me contó la realidad de lo que vivía y yo le pedí disculpas por haberme metido en esa relación que a mí no me correspondía... Charlamos largo rato”.



Con base en esta conversación que tuvo con Fernando, Charly aseguró que Ingrid Coronado no contó la verdad completa sobre la noche en la que asistió a un importante evento de su carrera, mientras del Solar se enfrentaba a un momento delicado de salud por su enfermedad.

“En el programa contó que fue a un evento de trabajo cuando Fer estaba mal, pero no le dijo a Yordi que Del Solar tenía una enfermera, dormía en otro cuarto porque mi ex [Ingrid] no aguantaba los sonidos del oxígeno, y esa vez cuando ella se iba a su evento, le dijo a la enfermera: ‘avíseme cuando el señor deje de respirar’. Así me lo contó Fer; él le pedía que no se fuera, y ella puso prioridades, ¡eso no se hace!”.



Charly también contó que le preguntó a Fernando del Solar por qué no defendió a Ingrid Coronado cuando fue atacada por varios medios de comunicación hace unos años.

“Él fue tajante y me dijo: ‘no lo hice porque todo lo que se dijo de ella tristemente era verdad. Cuando yo estuve mal, ella me corrió de la recámara, todo le molestaba, me insultaba, me trataba mal, por eso me fui de la casa, porque era hiriente. ¿Por qué la iba a defender si todo era cierto?’. Me dejó callado, no fue que Fer quisiera abandonar el hogar, era porque ya no podía con eso”.

Charly López se defendió de Ingrid Coronado: contó su versión de la historia



Más allá de compartir detalles sobre su conversación con Fernando del Solar, el cantante de Garibaldi aprovechó para hablar un poco sobre las cosas que su exesposa dijo sobre él en su entrevista con Yordi Rosado, la cual lo decepcionó.

“Estoy decepcionado de tanta mentira, de tanta bajeza”, comentó.



López declaró que, a diferencia de lo que sugirió Ingrid, él nunca le fue infiel, y expresó que más bien fue ella quien falló en sus votos matrimoniales.

"Fue al revés, ella se cura en salud; si alguien falló en ese aspecto en el matrimonio, fue ella; por eso decidí terminarlo”.



Asimismo, explicó que sí le dio pensión por su hijo Emiliano y no fue un padre ausente.

“Siempre he sido un padre presente… De lunes a jueves, cuando él era pequeño, yo era quien lo dormía, le ponía música, le cambiaba sus pañales, estuve ahí, ella no lo atendía de noche. Eso de que no me hacía responsable, ¡no se vale!... Siempre le di todo a ella y a mi hijo”.



Aseguró que el pleito que tienen con la casa en donde vive aún continúa y espera que se arregle de forma legal. También advirtió que de ahora en adelante será más vocal sobre su versión de las cosas.

“Tengo que hablar, tengo que dar la cara. Ella quiso ponerme en un mal lugar y no se vale, la he respetado, y ahora ella me obliga. No quitaré el dedo del renglón sobre lo legal”.

Porel momento, Ingrid Coronado no se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de su exesposo Charly López.

