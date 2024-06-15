Christian Nodal

Ángela Aguilar lanza colaboración con exnovia de Nodal: ¿la amistad entre ellas continúa?

Ángela Aguilar estrenó su nuevo sencillo 'Gotitas Saladas', la cual escribió en colaboración con su hermana Aneliz y una exnovia de Christian Nodal que también sería su amiga.

Por:Ashbya Meré
Video Ex de Nodal tiene sorpresiva reacción al ser cuestionada por el romance de él con Ángela Aguilar

En medio de rumores de su supuesta boda en Roma, Ángela Aguilar lanzó su nuevo sencillo 'Gotitas Saladas' el 14 de junio, el cual compuso junto a su hermana Aneliz y una exnovia de Christian Nodal que es su amiga.

A través de un video en sus historias de Instagram, invitó a sus seguidores a apoyar el tema.

"Angelitos ya está disponible mi nuevo sencillo 'Gotitas Saladas', estoy muy emocionada de que lo escuchen. Es una canción que compuse hace mucho tiempo junto a mi hermana y una amiga. Ya está disponible en todas las plataformas digitales", dijo sin mencionar el nombre de su amiga.

Estibaliz Badiola es coautora de a canción 'Gotitas Saladas'.
Estibaliz Badiola es coautora de a canción 'Gotitas Saladas'.
Imagen Estibaliz Badiola/Instagram

¿Quién es la exnovia de Nodal que es amiga de Ángela Aguilar?

A través de una historia en su perfil de Instagram, la 'influencer' y cantante, Estibaliz Badiola promocionó el sencillo de Ángela y fue así que ventiló que es coautora del tema.

"Qué felicidad. Ya salió la canción que escribimos Aneliz Aguilar y Ángela Aguilar, 'Gotitas Saladas', la tienen que escuchar", escribió en un video donde aparece cantando.

El 10 de junio Estibaliz fue abordada por la prensa para preguntarle su opinión sobre el noviazgo de su amiga Ángela Aguilar y su exnovio Christian Nodal.

"Ya me tengo que ir", fue la respuesta que dio antes de iniciar la huída.

Estibaliz Badiola y Christian Nodal mantuvieron un romance entre 2017 y 2018. El noviazgo no prosperó porque en ese tiempo ambos comenzaban sus carreras y presuntamente estaban enfocados en forjar su camino profesional.

Estibaliz Badiola y Christian Nodal.
Estibaliz Badiola y Christian Nodal.
Imagen Estibaliz Badiola/Instagram

La amistad de Ángela Aguilar y Estibaliz Badiola

Se desconoce si la relación de Ángela y Nodal afectó la amistad con Estibaliz. Sin embargo, hasta finales de enero se sabe que seguían siendo grandes amigas, pues la 'influencer' asistió a la presentación del disco 'Bolero' de la hija de Pepe Aguilar.

"La más talentosa, pero lo más importante para mí… la más buena amiga Ángela Aguilar. Felicidades por 'Bolero' y por todas las cosas lindas que están pasando en tu vida", escribió Badiola el 30 de enero de 2024 en Instagram con una serie de fotos y videos donde aparecen juntas.

Ángela Aguilar y Estibaliz Badiola.
Ángela Aguilar y Estibaliz Badiola.
Imagen Estibaliz Badiola/Instagram
Christian Nodal Ángela Aguilar Estibaliz Badiola

