Nodal y Cazzu se separan: ellas han sido las novias de Christian
Los cantantes anunciaron su separación a través de las redes sociales, tras casi dos años de relación. Antes de Cazzu, Christian Nodal tuvo otras parejas, aunque no todas fueron tan conocidas como Belinda.
Christian Nodal y Cazzu anunciaron este 23 de mayo que "tomaron caminos separados" y ya no están juntos, tras casi dos años de relación. Sin embargo, dejaron claro que su "amor y respeto mutuos permanecen fuertes" por el bien de su hija Inti, quien tiene ocho meses de nacida.
El exponente de regional mexicano no solo ha brillado en el mundo de los espectáculos por su talento como cantautor, también por su vida amorosa. Este es un resumen de sus parejas oficiales y de algunas mujeres con quien se le ha relacionado.
Estibaliz Badiola
La 'influencer' y empresaria fue la primera novia pública del cantante, en ese entonces ambos comenzaban sus carreras.
Ellos iniciaron su noviazgo en 2017 y duraron poco más de un año juntos. Se rumora que el gran éxito de Nodal 'Adiós Amor' está inspirado en su ruptura, sin embargo, en 2018 Estibaliz lo desmintió en entrevista con El Gordo y La Flaca.
María Fernanda Guzmán
Mantuvieron una relación en 2019 y en esta ocasión estuvieron más expuestos, pues María Fernanda es hija del futbolista Daniel 'Travieso' Guzmán y es 'influencer' de viajes y moda.
No se sabe la causa por la que su romance no perduró, pero en su momento se especuló que tenía que ver con la llegada de Belinda a la vida de Nodal.
Belinda Peregrín
Sin duda el noviazgo más mediático del sonorense. Belinda y Christian Nodal se conocieron el 7 de noviembre de 2019 en la gala de Premios de la Radio, en donde la cantante interpretó el tema 'Amor a primera vista', por la cual se acercó al público y bailó con Christian Nodal durante el musical.
En 2020 se reencontraron al ser jueces en 'La Voz México' y el 5 de agosto de ese año confirmaron su noviazgo.
En mayo de 2021 se comprometieron en matrimonio, pero en vísperas del Día de San Valentín en 2022, Nodal anunció su ruptura y comenzó una polémica donde él ventiló mensajes sobre supuestas peticiones económicas que le hacía Belinda. Incluso, ambas partes lanzaron canciones en las que contaban su versión de lo que vivieron en pareja.
Lo relacionaron con dos 'influencers' y una cantante
En marzo de 2022 Christian fue fotografiado con la 'influencer' y modelo colombiana Mariana Ríos. Un poco más tarde, a mediados de abril, fue visto con Aurora Cárdenas, quien trabaja en el sector inmobiliario y para mayo se dio un beso en un concierto con la cantante Carolina Ross.
Cazzu
Su última pareja fue Cazzu, ellos se conocieron en mayo de 2022, pero fue en junio cuando se les vio por primera vez caminando de la mano por las calles de Guatemala. En agosto de ese mismo año la rapera confirmó su relación en los Premios Gardel 2022.
En abril de 2023 Cazzu mostró su embarazo en pleno concierto en Buenos Aires, al revelar su prominente pancita. Inti nació el 14 de septiembre en Argentina, donde residían en una casa de campo.
Sin embargo, la mañana de este 23 de mayo de 2024 anunciaron su ruptura, tras casi dos años de relación.