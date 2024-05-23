Nodal y Cazzu se separan: ellas han sido las novias de Christian

Video Nodal y Cazzu se separan: el romance que inició después de otra dolorosa ruptura

Christian Nodal y Cazzu anunciaron este 23 de mayo que "tomaron caminos separados" y ya no están juntos, tras casi dos años de relación. Sin embargo, dejaron claro que su "amor y respeto mutuos permanecen fuertes" por el bien de su hija Inti, quien tiene ocho meses de nacida.

El exponente de regional mexicano no solo ha brillado en el mundo de los espectáculos por su talento como cantautor, también por su vida amorosa. Este es un resumen de sus parejas oficiales y de algunas mujeres con quien se le ha relacionado.

PUBLICIDAD

Estibaliz Badiola

La 'influencer' y empresaria fue la primera novia pública del cantante, en ese entonces ambos comenzaban sus carreras.

Ellos iniciaron su noviazgo en 2017 y duraron poco más de un año juntos. Se rumora que el gran éxito de Nodal 'Adiós Amor' está inspirado en su ruptura, sin embargo, en 2018 Estibaliz lo desmintió en entrevista con El Gordo y La Flaca.

Estibaliz Badiola y Christian Nodal. Imagen Estibaliz Badiola/Instagram

María Fernanda Guzmán

Mantuvieron una relación en 2019 y en esta ocasión estuvieron más expuestos, pues María Fernanda es hija del futbolista Daniel 'Travieso' Guzmán y es 'influencer' de viajes y moda.

No se sabe la causa por la que su romance no perduró, pero en su momento se especuló que tenía que ver con la llegada de Belinda a la vida de Nodal.

María Fernanda Guzmán y Christian Nodal fueron novios en 2019 Imagen Instagram / María Fernanda Guzmán / Getty Images

Belinda Peregrín

Sin duda el noviazgo más mediático del sonorense. Belinda y Christian Nodal se conocieron el 7 de noviembre de 2019 en la gala de Premios de la Radio, en donde la cantante interpretó el tema 'Amor a primera vista', por la cual se acercó al público y bailó con Christian Nodal durante el musical.

En 2020 se reencontraron al ser jueces en 'La Voz México' y el 5 de agosto de ese año confirmaron su noviazgo.

En mayo de 2021 se comprometieron en matrimonio, pero en vísperas del Día de San Valentín en 2022, Nodal anunció su ruptura y comenzó una polémica donde él ventiló mensajes sobre supuestas peticiones económicas que le hacía Belinda. Incluso, ambas partes lanzaron canciones en las que contaban su versión de lo que vivieron en pareja.

Belinda y Nodal Imagen Christian Nodal Instagram / Silvia Cristina Nodal Jimenez Instagram

Lo relacionaron con dos 'influencers' y una cantante

En marzo de 2022 Christian fue fotografiado con la 'influencer' y modelo colombiana Mariana Ríos. Un poco más tarde, a mediados de abril, fue visto con Aurora Cárdenas, quien trabaja en el sector inmobiliario y para mayo se dio un beso en un concierto con la cantante Carolina Ross.

Mariana Ríos, Aurora Cárdenas y Carolina Ross. Imagen Instagram

Cazzu

Su última pareja fue Cazzu, ellos se conocieron en mayo de 2022, pero fue en junio cuando se les vio por primera vez caminando de la mano por las calles de Guatemala. En agosto de ese mismo año la rapera confirmó su relación en los Premios Gardel 2022.

PUBLICIDAD

En abril de 2023 Cazzu mostró su embarazo en pleno concierto en Buenos Aires, al revelar su prominente pancita. Inti nació el 14 de septiembre en Argentina, donde residían en una casa de campo.

Sin embargo, la mañana de este 23 de mayo de 2024 anunciaron su ruptura, tras casi dos años de relación.