Ángela Aguilar

Latinos muestran apoyo a Ángela Aguilar: lanzan campaña para frenar el 'hate' en su contra

Simpatizantes de Ángela Aguilar lanzaron una petición para frenar las críticas y señalamientos con el objetivo de "cuidar su salud mental".

Por:
Ashbya Meré.
Video Presunta acta de matrimonio de Nodal y Ángela Aguilar sale a la luz: tiene revelador dato

En medio de las críticas y señalamientos en contra de Ángela Aguilar, surgió una petición en una conocida plataforma ciudadana para parar el 'hate' en contra de la cantante, con el objetivo de "proteger su salud mental".

Esta iniciativa nace a consecuencia de las dos campañas que intentan recaudar firmas para que no le sea entregado el título de Mujer del Año, en la categoría de Música Regional por la revista Glamour, y para evitar que sea una de las presentadoras de la próxima entrega de los Kids Choice Awards.

Diana Durán, directora de Change.org, explicó que la campaña denominada 'Paremos el bulliying en contra de Ángela Aguilar' surgió en Estados Unidos por la comunidad latina.

"Es increíble ver como la participación ciudadana se ha demostrado en la plataforma, en este caso en apoyo a Ángela y en pocos días se ha logrado también algo que es récord", explicó en entrevista con el programa 'Ventaneando' transmitida el 12 de noviembre.

La campaña que surgió entre los latinos lleva más de 15,700 firmas y está por alcanzar el objetivo de 25,000 simpatizantes.

"Esta petición nació en los Estados Unidos con los latinos de los Estados Unidos y ha crecido bastante… Un número estimado te podría decir que un 40 por ciento de esta petición viene de ellos (los latinos)".

Este 13 de noviembre la hija de Pepe Aguilar recibirá el reconocimiento de la revista y el día 19 presentará los Kids Choice Wards México en compañía del actor Michael Ronda.

Además, el 14 de noviembre la cantante asistirá a la entrega de los Latin GRAMMY en Miami, donde está nominada y tendrá un performance.


