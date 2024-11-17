Ángela Aguilar comparte duro mensaje tras fuertes críticas y abucheos contra ella

Video ¿Ángela Aguilar llora tras abucheos en entrega de premios? Video de su reacción se hace viral

Ángela Aguilar reaccionó con un contundente mensaje tras las fuertes críticas que ha recibido primordialmente a través de las redes sociales a raíz de su relación y matrimonio con Christian Nodal.

La cantante de 21 años compartió un duro mensaje contra el "acoso cibernético" este 16 de noviembre, misma fecha en que además supuestamente fue abucheada durante su presentación en los Kid's Choice Awards 2024 que se celebraron en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, según videos que circulan en redes.

PUBLICIDAD

El mensaje de Ángela Aguilar ante acoso y críticas

Las palabras que ella compartió en sus historias de Instagram salieron a través de la cuenta de El Gordo, el pug que es mascota de su papá Pepe Aguilar.

En la imagen aparece el veterano cantante sosteniendo al can, quien porta una prenda con el siguiente mensaje: "El acoso cibernético no está padre".

Este es el mensaje que Ángela Aguilar replicó desde la cuenta de Instagram de la mascota de su papá y con el que parece decir 'basta' ante el "ciberacoso". Imagen Ángela Aguilar/Instagram



Al replicar la publicación, Ángela Aguilar no agregó ningún otro mensaje al respecto, sin embargo, muchos interpretan que esta sería la aparente respuesta ante la ola de señalamientos que ha recibido de manera digital en las últimas semanas.

Además, es un mensaje en el que no solo estuvo involucrado su padre, sino también Aneliz Aguilar, la hermana mayor de la artista.

Y es que la joven también compartió la imagen a través de su propia cuenta de Instagram, avalando las palabras que estaría emitiendo su famoso padre a través de la mascota.

Aneliz Aguilar, la hermana mayor de Ángela, también replicó el mensaje contra el "ciberacoso" que emitió su padre desde la cuenta de Instagram de su mascota. Imagen Aneliz Aguilar/Instagram



Pepe Aguilar no emitió ningún otro comentario inmediato. El mensaje que reprodujo Ángela Aguilar ocurrió el mismo día en que ella se presentó en los Kid's Choice Awards en la Ciudad de México.

Ahí, aparentemente fue abucheada antes de interpretar el tema 'Abrázame' junto a Felipe Botello, según se escucha en algunos videos que circulan en redes.

También, algunos asistentes habrían supuestamente gritado al unísono el nombre de Cazzu cuando la mexicana estuvo en el escenario.

Las críticas contra Ángela Aguilar

PUBLICIDAD

Los señalamientos se avivaron el pasado 31 de octubre cuando Cazzu, la ex del sonorense, desmintió públicamente a la cantante sobre el inicio de su amor con el artista a través del show digital 'PLP'.

Eso provocó que la hija de Pepe Aguilar fuera de nueva cuenta señalada como 'la tercera en discordia' entre la argentina y Nodal, quien anunció su separación de ella el pasado 23 de mayo. El mexicano ha negado haber sido infiel.