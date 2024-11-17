Ángela Aguilar

Ángela Aguilar comparte duro mensaje tras fuertes críticas y abucheos contra ella

Ángela Aguilar parece haber dicho 'basta' ante el constante "acoso cibernético" del que es objeto a raíz de su relación y matrimonio con Christian Nodal. Este es el mensaje que no solo emitió ella, sino también su papá Pepe Aguilar, justo en el día en que aparentemente fue abucheada durante su presentación en los Kid's Choice Awards.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video ¿Ángela Aguilar llora tras abucheos en entrega de premios? Video de su reacción se hace viral

Ángela Aguilar reaccionó con un contundente mensaje tras las fuertes críticas que ha recibido primordialmente a través de las redes sociales a raíz de su relación y matrimonio con Christian Nodal.

La cantante de 21 años compartió un duro mensaje contra el "acoso cibernético" este 16 de noviembre, misma fecha en que además supuestamente fue abucheada durante su presentación en los Kid's Choice Awards 2024 que se celebraron en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, según videos que circulan en redes.

PUBLICIDAD

El mensaje de Ángela Aguilar ante acoso y críticas

Las palabras que ella compartió en sus historias de Instagram salieron a través de la cuenta de El Gordo, el pug que es mascota de su papá Pepe Aguilar.

En la imagen aparece el veterano cantante sosteniendo al can, quien porta una prenda con el siguiente mensaje: "El acoso cibernético no está padre".

Este es el mensaje que Ángela Aguilar replicó desde la cuenta de Instagram de la mascota de su papá y con el que parece decir 'basta' ante el "ciberacoso".
Este es el mensaje que Ángela Aguilar replicó desde la cuenta de Instagram de la mascota de su papá y con el que parece decir 'basta' ante el "ciberacoso".
Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Más sobre Ángela Aguilar

Emiliano Aguilar arremete contra Nodal y manda mensaje a Cazzu: "Primero arregla tu vida personal"
2 mins

Emiliano Aguilar arremete contra Nodal y manda mensaje a Cazzu: "Primero arregla tu vida personal"

Univision Famosos
Mamá de Emiliano Aguilar reacciona luego que Nodal le habría dicho “mantenido”
0:44

Mamá de Emiliano Aguilar reacciona luego que Nodal le habría dicho “mantenido”

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: Pepe Aguilar así habló del lío legal de su hijo Emiliano delante de Ángela
0:54

#ArchivoFamosos: Pepe Aguilar así habló del lío legal de su hijo Emiliano delante de Ángela

Univision Famosos
Emiliano Aguilar responde a quienes dudan del supuesto mensaje de Nodal donde lo llama “mantenido”
0:55

Emiliano Aguilar responde a quienes dudan del supuesto mensaje de Nodal donde lo llama “mantenido”

Univision Famosos
Hijo de Pepe Aguilar reacciona a las disculpas de ‘El Gordo’ tras ‘burla’: no se guarda nada
1:00

Hijo de Pepe Aguilar reacciona a las disculpas de ‘El Gordo’ tras ‘burla’: no se guarda nada

Univision Famosos
¿Hijo de Pepe Aguilar insulta a Ángela y a su madre? Polémica foto da más de qué hablar
1:00

¿Hijo de Pepe Aguilar insulta a Ángela y a su madre? Polémica foto da más de qué hablar

Univision Famosos
Hijo de Pepe Aguilar muestra supuesto mensaje de Nodal lleno de insultos y reclamos: esto le responde
0:58

Hijo de Pepe Aguilar muestra supuesto mensaje de Nodal lleno de insultos y reclamos: esto le responde

Univision Famosos
Perro de Pepe Aguilar 'habla' tras 'burla' al hijo del cantante: 'pide' que "deje de tirar golpes"
4 mins

Perro de Pepe Aguilar 'habla' tras 'burla' al hijo del cantante: 'pide' que "deje de tirar golpes"

Univision Famosos
Hijo de Pepe Aguilar compara al cantante y a su familia con "perros" en polémica foto
3 mins

Hijo de Pepe Aguilar compara al cantante y a su familia con "perros" en polémica foto

Univision Famosos
Jaime Camil reacciona tras ser criticado por apoyar a una “imparable” Ángela Aguilar: “¡Qué bárbaro!”
2 mins

Jaime Camil reacciona tras ser criticado por apoyar a una “imparable” Ángela Aguilar: “¡Qué bárbaro!”

Univision Famosos


Al replicar la publicación, Ángela Aguilar no agregó ningún otro mensaje al respecto, sin embargo, muchos interpretan que esta sería la aparente respuesta ante la ola de señalamientos que ha recibido de manera digital en las últimas semanas.

Además, es un mensaje en el que no solo estuvo involucrado su padre, sino también Aneliz Aguilar, la hermana mayor de la artista.

Y es que la joven también compartió la imagen a través de su propia cuenta de Instagram, avalando las palabras que estaría emitiendo su famoso padre a través de la mascota.

Aneliz Aguilar, la hermana mayor de Ángela, también replicó el mensaje contra el "ciberacoso" que emitió su padre desde la cuenta de Instagram de su mascota.
Aneliz Aguilar, la hermana mayor de Ángela, también replicó el mensaje contra el "ciberacoso" que emitió su padre desde la cuenta de Instagram de su mascota.
Imagen Aneliz Aguilar/Instagram


Pepe Aguilar no emitió ningún otro comentario inmediato. El mensaje que reprodujo Ángela Aguilar ocurrió el mismo día en que ella se presentó en los Kid's Choice Awards en la Ciudad de México.

Ahí, aparentemente fue abucheada antes de interpretar el tema 'Abrázame' junto a Felipe Botello, según se escucha en algunos videos que circulan en redes.

También, algunos asistentes habrían supuestamente gritado al unísono el nombre de Cazzu cuando la mexicana estuvo en el escenario.

Las críticas contra Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se ha convertido en un blanco de críticas desde que hizo oficial su relación con Christian Nodal en junio pasado.

PUBLICIDAD

Los señalamientos se avivaron el pasado 31 de octubre cuando Cazzu, la ex del sonorense, desmintió públicamente a la cantante sobre el inicio de su amor con el artista a través del show digital 'PLP'.

Eso provocó que la hija de Pepe Aguilar fuera de nueva cuenta señalada como 'la tercera en discordia' entre la argentina y Nodal, quien anunció su separación de ella el pasado 23 de mayo. El mexicano ha negado haber sido infiel.

Solo 18 días después, confirmó el romance con Ángela Aguilar y dos meses después se casaron en una lujosa hacienda de Morelos, México.

Video Ángela Aguilar recibe el premio a 'Mujer del Año' y esto dijo al recibirlo: "No lo tomo a la ligera"
Relacionados:
Ángela AguilarPepe AguilarChristian NodalCríticasAcosoAcoso CibernéticoPolémicas de famososHijos de famososPapás famososFamososCelebridadesCazzuCazzuLatin GRAMMYLatin GRAMMY 2024

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD