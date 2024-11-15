Ángela Aguilar

Ángela Aguilar presume sus anillos de casada tras controversia por declaraciones de Cazzu

La joven cantante mostró las argollas que representan la unión de su vida a la del sonorense. Esto llega a días de que la ex de él rompiera el silencio acerca de lo que sabía y no de la relación de los ahora esposos.

Dayana Alvino.
Ángela Aguilar presumió su anillo de compromiso y el de bodas con Christian Nodal en medio de la controversia que aún los rodea debido a las recientes declaraciones de Cazzu.

A finales de octubre, luego de que la cantante de 21 años asegurara que la rapera sabía de su romance con el sonorense “meses antes” de hacerla pública, ella no sólo la desmintió, sino que pidió:

“No mientan sobre mí, no hablen de mis sentimientos y no hablen más de mí, por favor. Si no es por mí, háganlo por mi hija”, dijo durante su aparición en el programa ‘PLP’.

“El cometido y todo esto que ellos quizá querían cumplir: este amor que querían vivir ya está cumplido, hubo un casamiento, hubo todo lo que tenía que haber para vivir el amor en paz”, sentenció.

“Y yo creo que, en esa ecuación, ya no tengo ningún espacio”, indicó, recalcando su deseo de que la pareja evite referirse a ella.

Debido a estas declaraciones los esposos comenzaron a ser señalados en redes sociales por presuntamente afectarla y haber cometido infidelidad.

Ángela Aguilar presume su lazo con Nodal

Sin aún pronunciarse acerca de lo dicho por Cazzu, Ángela Aguilar se concentró este jueves en la relación que sostiene con Christian Nodal.

En primer lugar, ella apareció en la alfombra roja de la 25a Entrega Anual del Latin GRAMMY junto con el intérprete de ‘La corazonada’, a quien besó ante las cámaras.

Ángela Aguilar y Nodal en Latin GRAMMY 2024.
Ángela Aguilar y Nodal en Latin GRAMMY 2024.
Imagen Getty Images y Mezcalent

Horas después de asistir al importante evento, la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ publicó en sus historias de Instagram una reveladora fotografía.

En la imagen, subida originalmente por el ‘influencer’ Kunno, se puede apreciar la mano de la artista, quien en su dedo anular izquierdo tiene sus dos argollas.

Una de las joyas es con la que el compositor le pidió matrimonio. De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, su precio sería de 55 millones de pesos.

La otra, que igualmente es plateada, se trata de aquella con la que selló el ‘Sí, acepto’ en su enlace nupcial, el 24 de julio en Morelos, México.

Ángela Aguilar mostró sus anillos de matrimonio con Nodal.
Ángela Aguilar mostró sus anillos de matrimonio con Nodal.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram

En la postal, asimismo aparecen los brazos de Aneliz Álvarez, la mamá de ‘Angelita’; Meylin Zuñiga, novia de Carin León; y de Cynthia Rodríguez, pareja de Carlos Rivera.

Video Se revela una incógnita de la boda de Nodal y Ángela Aguilar
