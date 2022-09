Anel Noreña confiesa que no ha podido ver a sus nietos por el conflicto con Marysol Sosa

"Yo decidí que no. Han sido años como comprenderán, en donde todos hemos tenido momentos y cosas, yo personalmente, ha habido situaciones y con José, aparte de la situación del covid, en donde no he estado muy de acuerdo, pero me ha encantado que nos aprendemos a respetar y que precisamente cada quién vive lo que vive y cómo lo quiera vivir", dijo Marysol a medios de comunicación como Hoy.