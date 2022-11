Reportan que Andrés García sufrió un revés en su salud: lo encontraron desmayado en su casa

Andrés García, de 81 años, habría sido encontrado desmayado en el interior de su casa de Acapulco por su esposa Margarita Portillo, quien llamó a una ambulancia y lo llevó a un hospital, según reportaron varios medios de comunicación.

De acuerdo con información que ha trascendido en las últimas horas, el actor se encuentra fuera de peligro. Aunque ya fue dado de alta, se mencionó que deberá de permanecer con oxigenación y bajo revisión médica.

Trascendió que el actor de películas como ‘Pedro Navaja’ y ‘Tintorera’ fue trasladado del nosocomio a la casa de Margarita, quien ha sido su pareja desde hace más de dos décadas, y ahí permanecerá bajo sus cuidados.

Andrés García y su deterioro de salud

A inicios de julio pasado, Andrés García reveló que padece cirrosis, enfermedad por la que dice que su salud ha ido en picada. El padecimiento le fue diagnosticado luego de que sufriera una fuerte caída que le provocó una herida en la cabeza y fuera sometido a una serie de estudios.

El actor ha tenido altas y bajas tras ese diagnóstico y ha alarmado al público con sus declaraciones, pues asegura que siente que “se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano”.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto, que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevó mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, escribió Andrés García junto a un video que compartió en su canal de YouTube.

Las enfermedades que padece

Andrés García

Además de la cirrosis que sufre, a lo largo de su vida Andrés García ha lidiado con el diagnóstico de diversas enfermedades que también lo han hecho caer en cama.

Según ha referido el actor, sus vértebras se han deteriorado tras desarrollar una condición en la que su médula espinal destruye los glóbulos rojos.

Otra de las enfermedades que lo aqueja es la fibromialgia, la cual según ha indicado le provoca “dolores parecidos o peores que los de la espalda rota”.

García ha mencionado que también la osteoartritis le ha causado intensos malestares, los cuales le impiden tener un buen descanso.

Por si fura poco, el cáncer no ha sido ajeno para el actor. En entrevista para el programa ‘Ventaneando’ reveló que “hace muchísimos años” padeció Leucemia. “Me recuperé, pero me quedó muy baja la hemogoblina”, contó al programa de espectáculos en febrero de este año en curso.