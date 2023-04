Hijastro de Andrés García dice que los hijos del actor tienen que "respetar" el testamento

"Ese tema, voy a hablar con sus hijos, vamos a ver si ellos están conformes con lo que pasó, están conformes con la voluntad de su papá o si quieren emprender alguna acción. Yo en lo personal no voy a emprender nada a menos de que ellos quieran, también otra cosa, si se lo llevaron hacer otro testamento nuevo y si los hijos no se sienten a gusto con ese testamento, porque ese testamento fue con Andrés empastillado, no estando bien de sus facultades mentales, se puede impugnar. Yo soy el albacea y tengo personalidad jurídica para hacerlo; sin embargo, no voy a hacer nada si los hijos no quieren, pues al final de cuentas, son los hijos", declaró.