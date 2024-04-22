Andrea Legarreta

Prima de Andrea Legarreta sufre muerte de otro ser querido tras partida de su hijo

Valentina Martínez, prima de Andrea Legarreta, está de luto a un mes de la muerte de su hijo Mateo. La notica la dio a conocer en redes sociales, donde publicó un conmovedor mensaje de despedida.

Valentina Martínez, prima de Andrea Legarreta, está nuevamente de luto a un mes de la muerte de su sobrino Mateo, quien perdió la vida 22 de marzo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Martínez reveló, este 20 de abril, el fallecimiento de otro ser querido, un joven de nombre Patricio Servín.

En la publicación, la prima de la conductora de Hoy compartió emotivas palabras con las que se despidió del joven, asegurand que su hijo Mateo lo recibió en el cielo.

“Adorado Pato, hoy eres parte de este gran universo, hoy eres parte de cada uno de nosotros, de los que tocaste con tu luz. Me siento muy honrada por haber caminado cerquita de ti y de tu maravillosa familia. Estoy segura que al llegar con Dios también te recibió Mi Mateo, sé que se harán compañía eterna”.

Valentina Martínez le agradeció por todos los momentos que compartieron juntos y destacó que tanto él como Mateo “seguirán siendo nuestra calma, nuestra paz y nuestro amor infinito”.

Y aunque su ausencia les duele, comentó que siempre “pesará más el amor que la tristeza”.

Vuela alto mi niño. Gracias por tu maravillosa existencia en este plano. Siempre te recordaremos con una gran sonrisa…Familia aquí estamos de su mano y los abrazamos desde el corazón”.

Prima de Andrea Legarreta está de luto tras muerte de su hijo hace un mes
Prima de Andrea Legarreta está de luto tras muerte de su hijo hace un mes
En redes sociales, seguidores de Andrea Legarreta y Martínez se solidarizaron con ellas, deseándoles pronta resignación.

Sobrino de Andrea Legarreta murió a los 14 años

Valentina Martínez, prima de Andrea Legarreta, reveló el 20 de marzo que su hijo Mateo había sufrido un accidente en motocicleta, y que estaba hospitalizado en Houston con una lesión cerebral y una hemorragia.

“Hace rato Mateo tuvo una muy fuerte caída en moto, no ha recobrado el conocimiento. Mateo se encuentra en estado crítico. Entró a cirugía para poder parar la hemorragia que tiene en el cerebro, pero es demasiado grande… Necesitamos un milagro”, detalló.

Aunque pidió oraciones y no perdió la fe en que sucedería un milagro, la prima de Andrea Legarreta enfrentó la muerte de su primogénito el 22 de marzo. Mateo murió a los 14 años y días después confesaron que sus órganos fueron donados.


