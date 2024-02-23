Andrea Legarreta

Hija de Andrea Legarreta enfrenta muerte de otro familiar y así la despide: “Te amaré eternamente”

Erik Rubín también mostró su tristeza al despedirse y publicó una conmovedora fotografía.

Video Andrea Legarreta comparte video de la última vez que vio con vida a su mamá: presentía la despedida

La familia de Andrea Legarreta vive momentos complicados, pues en los últimos meses han enfrentado las muertes de varios familiares.

En julio de 2023 perdió la vida doña Isabel Martínez, mamá de la conductora de Hoy, y en enero pasado falleció Amparo Rubín, tía de Erik Rubín. Ahora, este 22 de febrero, la hija de Andrea Legarreta revela que vuelven a estar de luto.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Mía Rubín Legarreta compartió la difícil noticia y conmovió con la despedida que le hizo a la abuela de su papá.

La novia del torero Tarik Othon publicó una fotografía, de hace algunos años, en la que aparece abrazada a su bisabuela, a quien afirmó “amará eternamente”.

El cielo tiene un nuevo angelito. Te amaré eternamente mi Ofe”, escribió la primogénita de Andrea Legarreta como descripción de la historia de su perfil personal.

Erik Rubín despide a su abuela con emotivo mensaje

Minutos más tarde, Erik Rubín se unió a las despedidas y, por la misma red social, dio el último adiós a su abuela.

Con una de las últimas fotografías que protagonizaron juntos, el cantante le dijo adiós a su abuela.

“Mi amada y única Ofe, vuela alto abuela. Siempre vivirás en nuestros corazones”, comentó junto a un emoji en forma de corazón.

Mía Rubín y Erik Rubín publicaron emotivas fotografías para decirle adiós a su familiar
Imagen Instagram Mía Rubín y Erik Rubín

Hasta el momento, Nina Rubín Legarreta y Andrea Legarreta han guardado silencio ante la nueva pérdida que enfrenta su familia.

Andrea Legarreta se viste de luto en Hoy

Un día antes de dar a conocer que su familia estaba de luto, Andrea Legarreta enfrentó la muerte de Perlita, una de las peinadoras de Televisa, quien falleció tras una larga batalla contra el cáncer.

La presentadora compartió una foto junto a la integrante del programa Hoy y le prometió que en algún momento se volverán a encontrar.

“Algún día nos volveremos a encontrar y me harás todos los hermosos peinados que me hacías, tendremos más pláticas profundas y reconfortantes, cantaremos y nos reíremos muchísimo como lo hacíamos. Se me rompe el corazón, mi adorada amiga 'Perlita'. Te voy a extrañar mucho, vuela alto mi reina, te guardo en mi corazón”, sentenció la presentadora.

