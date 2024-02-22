Hija de Andrea Legarreta protagoniza románticos besos con su novio en pleno paseo en globo

Video Mía Rubín se dejó ver en un romántico momento con su novio: luce muy enamorada

Mía Rubín, hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, dejó la soltería en mayo de 2023 y comenzó un romance con Tarik Othon, con quien presume su amor en redes sociales.

La cantante, de 18 años, apreció ahora con el torero en un video en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró el viaje en globo aerostático que realizaron y durante el cual protagonizaron románticos besos.

En las imágenes, se observa a la primogénita de Andrea Legarreta abrazada en todo momento por el rejoneador, a quien también se le ve muy sonriente.

Hija de Andrea Legarreta protagoniza románticos besos con su novio Imagen Instagram Mía Rubín



Aunque la joven cantante no colocó ninguna descripción en la grabación, sí nombró a su novio justo a lado de un emoticono en forma de corazón.

Además, en la grabación se observa un letrero en el que se lee la frase "te amo".

Tarik Othon, de 20 años, replicó la publicación de su pareja en su perfil personal. La pareja hizo un paseo desde las alturas, según consta en las imágenes.

El novio de Mía Rubín es torero y tiene 20 años. Imagen Mía Rubín/Instagram

Andrea Legarreta revela cómo conquista Tarik Othon a su hija

Tanto Andrea Legarreta como Erik Rubín han destacado lo contentos que están con la relación de su hija, pues afirman que mientras vean a Mía feliz, no tienen nada qué decir al respecto.

En diciembre pasado, la conductora de Hoy habló de lo caballeroso y atento que es su 'yerno' con su primogénita, destacando cómo ha logrado conquistar a la joven.

“ Yo la veo feliz, ella se siente amada, respetada. Es un muchacho que además tiene detalles con ella que ahora ya no se ven tanto: desde flores, abrirle la puerta, la silla. Tal vez suene como cosas mínimas, pero así también se demuestra tu interés y respeto por la persona con la que estás. Yo la veo feliz", confesó a 'De primera mano'.

¿Cuándo y cómo se le declaró Tarik Othón a Mía Rubín Legarreta?

Fue en mayo de 2023 cuando la hija de Andrea Legarreta sorprendió al anunciar su romance con el torero a través de su cuenta de Instagram.

En aquella ocasión, la joven publicó una serie de fotografías en las que dejó ver que organizó una cena con mariachi, fuegos artificiales y en la que lanzó la tradicional pregunta "¿quieres ser mi novia?" mediante un enorme letrero.