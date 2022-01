Andrea Legarreta presumió su figura en bikini luego de anunciar que se retiró los implantes

La conductora de ‘Hoy’ recibió el 2022 en Acapulco y enfundada en bikinis, demostrando así que a los 50 años tiene "un cuerpazo de envidia", según varios de sus fans en Instagram.

Y es que Andrea Legarreta pertenece a una larga lista de famosos que se la pasan viajando por el mundo y mostrando magníficas postales de los lugares que visitan en redes sociales.

Dale play al siguiente video para conocer los destinos más afrodisiacos que han visitados los famosos.

Cargando Video... Sherlyn, los Derbez y otros famosos que se la pasan viajando por el mundo y queremos que nos adopten

Andrea Legarreta ‘dejó con la boca abierta’ a sus seguidores en Instagram

La famosa compartió con sus más de 5 millones de seguidores varias fotografías de sus vacaciones familiares en las playas de Acapulco, México.

Eso sí, las que más llamaron la atención fueron aquellas en donde posó con un diminuto bikini negro que dejó al descubierto su estilizada figura.

Fans y celebridades reaccionaron positivamente a las imágenes, dejando varios cumplidos en la caja de comentarios.

Por ejemplo, Tania Rincón escribió: “Señora, la playa le alborota lo hermosa”; mientras que Pedro Prieto le puso: “Guapísima”.

Respecto a los seguidores de Legarreta, hubo muchos halagos de su parte: "Divinamente hermosa", "Y aquí un poema: no es copa, no es vaso, es Andrea y su cuerpazo" o "Eres una reina a cualquier edad".



Claro que la foto en bikini no fue la única que ‘dejó con la boca abierta’ a sus fans, pues la conductora también compartió una publicación en la que toda su familia posó felizmente para desear un increíble Año Nuevo.

En los comentarios no pararon de halagar a los Rubín Legarreta por ser una familia muy “hermosa y unida”.

Incluso les mandaron muchísimas buenas vibras para que cada uno alcance sus metas, tanto personales como profesionales.

Andrea Legarreta demostró que luce bellísima sin implantes mamarios

El 29 de diciembre de 2021, durante el programa de revista ‘Hoy’ la conductora contó que se había quitado los implantes de seno para prevenir problemas de salud:

"Le llaman 'breast implant illness' y [el movimiento] se dio porque puede que tu cuerpo rechace los implantes. A fin de cuentas son objetos extraños para él; te puede generar alguna enfermedad autoinmune o nada, para que no se me asusten las que tienen. Yo, por ejemplo, dije: 'A esta edad, ¿ya después cuando tenga no sé cuántos voy a andar con los plásticos?’ y por eso decidí quitarlos”.