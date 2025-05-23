Fernando Colunga Olivares

Juan Osorio confirma que Fernando Colunga ya es papá: “Lo veo feliz”

El productor, quien actualmente trabaja con el actor, afirmó que este “habla con su hijo todos los días”. Juan Osorio además afirmó que Blanca Soto es la “persona ideal” para que Fernando Colunga comparta su vida.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Confirman paternidad de Fernando Colunga y dan detalles del bebé

El productor Juan Osorio confirmó que el actor Fernando Colunga es papá a más de un año desde que trascendió que el actor dio la bienvenida a su primer hijo con la actriz Blanca Soto.

Fue el 13 de marzo de 2024 cuando la periodista Alix Aspe aseveró, durante su participación en ‘Despierta’ de N+, que el niño del galán de telenovelas y la modelo nació en Miami, Florida.

Pese al trascendido, los artistas no se han pronunciado al respecto de su alegado debut como padres pues ambos mantienen su vida privada bajo hermetismo.

Juan Osorio confirma que Fernando Colunga ya es papá

Ante el silencio de Fernando Colunga y Blanca Soto, ha sido Juan Osorio, productor del melodrama ‘Amanecer’, protagonizado por el intérprete, el que ventiló detalles.

“Fernando acaba de vivir la experiencia de la paternidad”, aseguró en entrevista para el programa Hoy, difundida este viernes 23 de mayo.

“O sea, está enamorado, adora, habla con su hijo todos los días, es un hermoso bebé”, añadió al respecto, destapando que ya conocería a la criatura.

Si bien, el creativo no mencionó de propia voz que la madre del pequeño sea Blanca Soto, sí afirmó que ella sería la pareja perfecta de Colunga.

“Blanca creo que es la persona ideal para compartir su vida”, sentenció sin ahondar en pormenores de la relación que ellos mantendrían.

Osorio expresó que la estrella de 59 años le “hizo el favor” de contarle acerca de lo que ha vivido como papá: “Y lo veo feliz. Veo a un Fernando lindo, con una luz especial”.

Fernando Colunga reaccionó así a la noticia de su paternidad

En diciembre de 2024, durante una charla para El Gordo y La Flaca, Fernando Colunga reaccionó a la noticia de que se convirtió en padre.

Ante la pregunta expresa, él sólo comenzó a reírse, pero no desmintió las informaciones y bromeó con la reportera diciéndole que “quería saber” sobre eso.

Fernando Colunga OlivaresBlanca SotoHijos de famososFamosos

