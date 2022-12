¿Por qué Anahí está ayudando a Andrés García? Así nació su amistad

A mediados del presente año, Andrés García reveló que su estado de salud se había deteriorado , ya que experimentaba pérdida de memoria, entre otros malestares. Lo que más le afectó fue haber sido diagnosticado con cirrosis a sus 81 años de edad.

El protagonista de 'El Privilegio de Amar', telenovela que puedes ver gratis en VIX, ha estado compartiendo en sus redes sociales cómo se ha sentido últimamente y al parecer poco a poco está mejorando, lo cual dejó ver en sus últimas fotografías.

Anahí envió a una doctora para que cuide de Andrés García

El pasado 8 de diciembre de 2022, el actor originario de República Dominicana publicó en su Instagram una serie de imágenes donde se muestra sonriente a lado de su médico, la cual fue enviada especialmente por Anahí y su esposo, el político Manuel Velasco.

"Quiero agradecer a mi querida amiga Anahí y a su esposo, el Lic. Manuel Velasco Coello, por todas sus atenciones y gentilezas, pero especialmente por haber enviado a la Dra. Irma Flores, una excelente neumóloga, a quien también agradezco todas sus atenciones", fue parte del texto que acompañó las fotos.



A la par, no dudó en agradecerle a sus fans por los mensajes de cariño que ha recibido, mismos que le han dado fortaleza en estos momentos que son muy difíciles para él.

Al ver la publicación, la actriz de 'Rebelde' aseguró que siempre lo apoyará, ya que él y su esposa Margarita hicieron lo mismo cuando ella era adolescente.

"Te adoro con todo mi corazón. Tú sabes que cuentas conmigo incondicionalmente. En esta vida hay que tener buena memoria y nunca olvidar quién fue bueno contigo. Si la gente supiera REALMENTE todo el tiempo y el cariño que tú y Margarita me dieron en mi adolescencia sabrían toda la gratitud que hay en mi corazón. Ahora me toca a mí y todo lo que esté en mis manos lo haré siempre. Mi familia te ama porque conocen perfectamente la historia. Aquí estoy para ustedes como se los digo todos los días en privado", fue el mensaje de la también cantante.

Andrés García y Anahí formaron una amistad al trabajar juntos en una telenovela

Si bien los seguidores de ambos artistas se sorprendieron por su cercanía, la realidad es que Andrés García y Anahí se conocen desde hace varios años, pues trabajaron juntos en la telenovela 'Mujeres engañadas' de 1999.

Allí actuaron como padre e hija y también formaron un lazo de amistad que ahora se encuentra más vivo que nunca.

En ese momento, García tenía 60 años y Anahí 17. Su cercanía comenzó a levantar rumores sobre una posible relación romántica, pero el actor lo desmintió en marzo de 2021 durante un show matutino.

"No. A Anahí yo la veía como una hija nada más. Era una niña encantadora y ahora es una señora encantadora, es muy encantadora, pero nunca hubo nada de eso", fue su respuesta.

Andrés García fue el mayor apoyo de Anahí cuando tuvo trastornos alimenticios

De hecho, García ayudó a la joven cuando se enfrentaba a los trastornos alimenticios: bulimia y anorexia.

Durante ese periodo, Anahí vivió en Acapulco, Guerrero, con el también youtuber y su esposa, quienes la cuidaron como si fuera su propia hija, lo cual es algo que jamás olvidará la actriz que le dio vida a Mia Colucci.

"Hoy estoy aquí para hablar de una persona que para mí, como todos ustedes saben, es como un papá para mí. Es un ángel porque en los peores momentos, cuando estaba yo más desubicada en la vida y enferma y cosas que ya todos ustedes saben, hubo una persona que siempre se preocupó por mí, que me cuidó, que me aconsejó y me guió por el buen camino", es lo que comentó años atrás, en declaraciones retomadas por el portal El Debate.



Por esta razón, Anahí se encuentra al pendiente de la salud de Andrés García, deseándole fuerza y una pronta recuperación.