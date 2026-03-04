Ana Brenda Contreras Ana Brenda sufrió fuerte crisis de salud y temió por su pequeña hija: tenía esta enfermedad La actriz fue hospitalizada recientemente por una enfermedad que no lograban diagnosticarle. Ahora, Ana Brenda relata los angustiantes momentos que vivió y cuál fue el padecimiento que le detectaron poco después del nacimiento de su bebé.



La actriz Ana Brenda Contreras sufrió momentos de incertidumbre y temor por una fuerte complicación médica, especialmente porque tenía que cuidar de su pequeña hija, Aria.

Tras un periodo de dudas sobre su estado físico, la actriz confirmó finalmente el diagnóstico que la mantuvo convaleciente. "Y resultó que era salmonela. Entonces este estuvo grueso, estuvo fuerte", confesó la intérprete en entrevista para el show mexicano Venga la alegría, transmitida este 4 de marzo.

Ana Brenda, de 49 años, explicó que su sistema inmunológico se encontraba debilitado al momento de contraer la enfermedad. "Yo creo que también se juntó con que traía yo las defensas muy bajas porque estaba postparto... tuve ahí muchas cosas que no estuvieron del todo increíbles en el postparto", señaló sobre los factores que complicaron su recuperación.

La protagonista de La Que No Podía Amar ya había compartido algunos detalles de los problemas de salud que enfrentó en septiembre de 2025. En aquella ocasión, detalló que iba a volar a Nueva York junto con su esposo, Zacarías Melhem, para reunirse con Carlos Rivera, Anahí y Juanpa Zurita cuando comenzó a sentirse mal.

“El día que íbamos a volar y ya estaba absolutamente todo listo, me levanto, nos vamos al estacionamiento y en el momento que abro la puerta, me vomito. Llegamos a Nueva York y lo primero que hicimos fue salir a comer a la calle… algo sentía que no me entraba… Me sentía fatal, dije: ‘Yo creo que mi cuerpo está colapsando’, llevaba semanas diciendo que estaba muy cansada…”.

Ana Brenda pensó lo peor con los primeros reportes médicos: “Nos pintaban algo horrible, nos hablaban de muchas cosas, de enfermedades fuertes y de cosas que asustan. Me hablaban de un raspado de médula… estamos hablando de palabras mayores. Me siento muy afortunada de que no haya pasado de un susto pero sí fue un susto muy grande”, sentenció.

Ana Brenda disfruta al máximo de estar junto a su hija, Aria

Sobre su experiencia con la maternidad, Ana Brenda admitió que está siendo "increíble": "La amo con todo mi corazón. ¿Qué te puedo decir? Es una niña muy chispa, una niña muy muy demasiado inteligente".

"Ahora entiendo muchísimo lo que dicen de que se va muy rápido y que crecen muy rápido. Es totalmente cierto. Disfruto cada etapa, todo. Intento estar con ella, intento estar presente y, ¿qué te digo?, estoy muy muy feliz", afirmó.