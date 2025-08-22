Angelique Boyer

Angelique Boyer se reencuentra con su papá en Teresa: así lucen los actores 15 años después

La actriz se reencontró con el primer actor Juan Carlos Colombo, quien interpretó a su papá en Teresa. Así lucen 15 años después los actores de la telenovela.

Elizabeth González.
En 2010, Teresa se convirtió en una de las telenovelas mexicanas más exitosas del productor José Alberto Castro. La historia estuvo protagonizada por Angelique Boyer, quien 15 años después se reencontró con Juan Carlos Colombo, quien diera vida a su papá en el melodrama.

Así fue el reencuentro de los actores de Teresa

A través de la cuenta de Instagram de la telenovela Doménica Montero se publicó un video del instante en que los actores se reúnen.

“¿A quién se le ocurrió? Juan Carlos Colombo llegando al set en este mes que celebramos los 15 años de Teresa”, expresó la actriz, evidentemente sorprendida, segundos antes de abrazar al actor.

“Soñé contigo”, le dijo él en medio del abrazo.

Así fue el reencuentro de los actores de Teresa.
Así fue el reencuentro de los actores de Teresa.
Imagen Doménica Montero / Instagram


Las imágenes forman parte de una de las escenas de Doménica Montero, la nueva telenovela de Angelique Boyer, donde aparentemente los famosos nuevamente compartirán créditos.

“Cuando tu pasado se encuentra con tu presente… ¡15 años de un personaje icónico e imposible de olvidar, Doménica y Teresa tienen más cosas en común de lo que crees”, se señala en la cuenta de Instagram.

El actor Juan Carlos Colombo había estado lejos de las telenovelas por problemas de salud. El histrión estuvo luchando por su vida luego de someterse a un cateterismo que terminó complicándose.

"Sí tuve un episodio hospitalario, muy desgraciado, que me iban a hacer un cateterismo, bueno me lo hicieron el cateterismo, para destapar las arterias, pero no sé qué pasó, nadie ha sabido a la fecha qué pasó, y yo iba en la tarde, salí en la mañana y estuve siete días y siete noches en el hospital con toda clase de delirios, alucinaciones, no sabía dónde estaba, un infierno, vino mi hijo de Argentina y no lo reconocí, así estaba yo de mal

Teresa (telenovela que puedes ver en ViX) cuenta la historia de ‘Teresa Chávez’, una joven bella e inteligente que busca desesperadamente salir de la pobreza, lo cual la lleva a tomar decisiones de las que más adelante se arrepiente.


