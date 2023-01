El hijo de Sebastián Rulli ya tiene 13 años y es tan alto como él: fotos de cómo ha cambiado

Santiago, el hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano cumplió 13 años: así ha crecido

Fue en enero del 2013 cuando los argentinos recibieron la visita de la cigüeña, tras varios años juntos y múltiples tratamientos para poder concebir.



Santiago fue el nombre que escogieron para el primogénito del actor de ‘Teresa’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) y el segundo hijo de la modelo, quien ya tenía una hija llamada Valentina.



Sobre cómo fue renovar su maternidad, Cecilia Galliano expresó en su cuenta de Instagram en enero del 2022:

“No me acordaba cómo cambiar un pañal, como volver a dar el pecho, levantarme de noche para cambiarte y darte de comer… un embarazo difícil y un parto igual, pero tenías tantas ganas de salir al mundo que hasta llegaste antes de lo pensado”.



Lo cierto es que esa no fue la única dificultad a la que la actriz de ‘La Desalmada’ (telenovela disponible en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) se enfrentó tras dar a luz, pues, tan solo 3 meses después del nacimiento de su hijo, le detectaron quistes cancerígenos en los pechos, por lo que tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia.



Por si esto fuera poco, los nuevos padres se separaron un año después. Sobre las razones que causaron su divorcio de Sebastián Rulli, Cecilia Galliano no ha sido clara, pero en el 2018 aseguró a ‘Sale el Sol’ que:

“Cuando uno se separa es porque ya no da para más, no porque nos separemos no nos amamos... O te puedes amar, pero hay cosas que no, que se hicieron o se hacen y ya no podía seguir”.



Sin importar sus diferencias como pareja, los actores decidieron anteponer el bienestar de su hijo en común para criarlo en conjunto.



Así, una de las primeras decisiones que tomaron como papás divorciados fue no exponer a Santiago en redes sociales ni eventos públicos.



Fue precisamente por ello que, durante años, las únicas fotos que se tenían del hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano eran con su rostro censurado.



Lo que sí se sabe es que, a lo largo de los años, Santiago ha formado una relación tan estrecha con Angelique Boyer, novia de su papá y que, incluso, han viajado juntos.



De igual manera, el joven de 13 años es muy cercano a su media hermana, Valentina, a quien le dedicó palabras de cariño en su cuenta de Instagram con motivo de su cumpleaños 22.



Una vez que Santiago Rulli Galliano entró en la adolescencia, sus famosos papás se volvieron más flexibles con lo que respecta a su imagen: le permitieron tener una cuenta de Instagram y hasta se atrevieron a mostrar su cara en sus propios perfiles.



Así fue como más de uno se llevó la sorpresa de que el hijo de los actores se está convirtiendo en todo un galán.



Sin duda, uno de los detalles que más ha llamado la atención del joven es su estatura, pues, con apenas 12 años, tenía una estatura de 6'1'', casi la misma que el galán de ‘Contra viento y marea’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX).



Su altura le ha hecho pasar momentos incómodos, como no encontrar una banca de su tamaño en la escuela o que niños más pequeños le digan “señor”, según ha revelado Cecilia Galliano a la prensa.



A pesar de su corta edad, el hijo de Sebastián Rulli ya tiene una idea de lo que le gustaría ser en el futuro: 'gamer' e 'influencer' en redes sociales. Aunque su papá ha dicho “no entiende nada” de ese mundo, le ha refrendado su apoyo en esta faceta.



El pasado 15 de enero, los padres de Santiago Rulli Galliano celebraron su cumpleaños 13 por separado. Cecilia compartió en sus redes sociales que logró organizarle una fiesta de último minuto al joven, mientras que Sebastián dejó ver que partieron un pastel con temática de básquetbol juntos.

Cuéntanos, ¿conocías al hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano?, ¿te gustaría verlo seguir los pasos artísticos de sus papás?