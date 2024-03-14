Ana Bárbara pide justicia y conciliación ante polémica de supuesto maltrato de su pareja a sus hijos

Video Ana Bárbara defiende a su esposo de las acusaciones y aclara si hay distanciamiento con su madre

Ana Bárbara reaccionó ante la polémica que envuelve a su familia luego de que José Emilio, hijo de Mariana Levy y José María Fernández 'Pirru', acuso a Ángel Muñoz de supuestos malos tratos hacia los hijos de la cantante.

Ana Bárbara pide justicia y conciliación ante conflicto en su familia

PUBLICIDAD

En medio del proceso legal que enfrenta con su hermano 'Pancho' Ugalde por presunta violencia familiar y ante los señalamientos de maltrato que hizo José Emilio Levy contra Ángel Muñoz, Ana Bárbara declaró que está buscando la paz y conciliación “en todos los sentidos de todas las personas que amo".

Sobre el supuesto distanciamiento con sus hijos, Emiliano Gallardo Ugalde, José María 'Chema' Fernández Ugalde y Emilio y Paula Levy, a quienes crio como hijos propios durante su matrimonio con 'Pirru', la intérprete se limitó a decir que como mamá buscará siempre el mejor camino para ellos.

"Solo te puedo decir que una madre siempre va a encontrar el mejor de los caminos para sus hijos, siempre y cuando sea en nombre del amor y definitivamente la paz para las personas que amo”, declaró en entrevista con ‘Despierta América’ el pasado 13 de marzo.

Al ser cuestionada sobre si buscará hablar con José Emilio Levy, Ana Bárbara no dio mayor detalle sobre su relación y se enfocó en hablar sobre la justicia.

"Para mí es importante decirles que siempre y cuando las cosas sean justas yo como madre voy a actuar desde esa sensibilidad de justicia y amor más allá de todo", dijo. "Ya no te voy a hablar de más, soy una mujer de paz de amor, pero también de justicia".

También recibió una pregunta sobre cómo enfrenta esta situación a puerta cerrada y si ha llorado por lo que pasa con sus hijos, a lo que Ana Bárbara contestó que es “humana”.

"Yo soy humana, y con 30 años de carrera que estoy cumpliendo, ya se dieron cuenta que soy humana y también hay cosas, hay hormonas, hay edad, hay todo y es lo que tenemos que ver de los chavos, estamos en una época sensible", respondió.

PUBLICIDAD

Ana Bárbara se niega a hablar de la demanda contra su hermano y responde a hija de Mariana Levy

La cantante pidió a los reporteros respeto, pues no hablaría sobre la demanda contra su hermano, y los invitó a dirigirse con su abogado Guillermo Pous para preguntas sobre el tema.

Ana Bárbara reaccionó a las declaraciones de Paula Levy en las que rechazó que su hermano José Emilio hiciera públicos problemas familiares.