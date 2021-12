“Bienvenida, mi flaca”: Ana Bárbara recibe muy cariñosa a Paula, hija de Mariana Levy, en su casa de Los Ángeles

“¿Te digo la verdad? No sé si me enamoré más de (mi ex) o de los niños, voy a ser honesta. Yo soy muy mamá y cuando vi a esos pedazos de mi alma, unas cositas chiquitas, yo dije, ‘Les voy a dar amor’", dijo la cantante en una entrevista reciente con Yordi Rosado.