¿'Chema', hijo de Ana Bárbara, dispuesto a demandar a pareja de la cantante?: esto se sabe

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

José Emilio Levy, hijo de la fallecida actriz Mariana Levy y José María Fernández 'Pirru', aseguró que si su medio hermano José María Fernández Ugalde 'Chema' lo quiere, estaría dispuesto junto con él a demandar a Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, tras supuestos maltratos.

Hijo de Mariana Levy prevé demanda contra novio de Ana Bárbara

El pasado 1 de marzo, Guillermo Pous, abogado de Ana Bárbara y Ángel Muñoz, lanzó una aparente amenaza de demanda contra José Emilio Levy después de que el joven ventiló supuestos malos tratos y "castigos tipo militar" por parte de la pareja de la cantante hacia sus hijos.

Ante las declaraciones, 'Pirru' hizo pública una carta en la que sentenció que si la integridad de sus hijos, José Emilio y José María 'Chema', se veían vulneradas, iniciaría también acciones legales.

Ahora, José Emilio Levy, de 19 años, aseguró que no tiene miedo de ser llamado a comparecer ante una autoridad y está en contacto con sus abogados como una medida de precaución.

" Miedo y temor no, precaución de si va a llegar estar atento, yo ya estoy checando las cosas con mis abogados”, dijo en entrevista con ‘Venga la alegría’ este 12 de marzo.

El también hermano de Paula y María Levy reveló que está dispuesto a denunciar ante las autoridades a Ángel Muñoz si también es el deseo de su hermano José María, quien actualmente está viviendo en México con su papá.

"Se me hace una injusticia que me vayan a demandar por decir la verdad. Si mi hermano me dice 'vamos con todo', órale a demandar a Ángel yo encantado de apoyarlo y ayudarlo", dijo.

Desestimó las especulaciones sobre que Ana Bárbara esté en peligro, destacando que “es una señora ya de bastante edad, con una trayectoria y con una vida difícil de manejar, pero, no, no creo que esté en peligro ella”.

José Emilio Levy dijo en entrevista con Inés Moreno el pasado 4 de marzo que él no tiene en su poder pruebas de los supuestos malos tratos de Ángel Muñoz, pero señaló que sabe quién las tendría.

En 'Venga la alegría', el joven comentó que su hermano debió vivir cosas “bastante graves” con la pareja de Ana Bárbara como para que su papá supuestamente lo "rescatara".

"La verdad no me parecería que se regresara a Los Ángeles porque si ya tenía problemas con Ángel antes de venirse ahorita va a tener más. Yo creo que en algún momento mi hermano sí estuvo en peligro, para que mi papá fuera por él a Los Ángeles, lo rescatara, algo tuvo que haber pasado bastante grave", mencionó.

José Emilio Levy manda mensaje a Ana Bárbara

En medio de la polémica, José Emilio Levy dedicó palabras de apoyo para su hermano José María, de 16 años, y confesó cuál es su sentir hacia Ana Bárbara, quien lo crió y educó tras la muerte de Mariana Levy.