Ana Bárbara celebra el cumpleaños de su prometido en medio fuertes acusaciones contra él

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

En medio de serias acusaciones y señalamientos contra su actual pareja, Ana Bárbara compartió una serie de imágenes para celebrar el cumpleaños número 38 de su prometido, Ángel Muñoz.

La cantante publicó estas fotografías en su cuenta de Instagram, rememorando parte de su historia de amor con Ángel Muñoz, con quien comenzó una relación hace 10 años.

“¡Mi amor! ¡Hoy celebro tu vida y doy gracias al Universo, al creador por tener la fortuna de coexistir en el mismo espacio! TE DESO LO MEJOR Y #FELIZCUMPLEAÑOS”, escribió en su publicación de este 1 de abril, la cual acompañó del tema ‘Mi corazón’.

El mensaje de Ana Bárbara por el cumpleaños 38 de su pareja. Imagen Ana Bárbara / Instagram



La felicitación de la llamada ‘Reina Grupera’ fue respaldada por algunas celebridades como Omar Chaparro y Maribel Guardia. Sin embargo, el mensaje que más destacó fue el del propio Ángel Muñoz, quien agradeció a Ana Bárbara por las muestras de cariño.

“Gracias Amor. Te amo”, anotó.

La polémica ronda al prometido de Ana Bárbara

Desde finales de 2023, Ángel Muñoz se encuentra en el centro de la controversia debido a las graves acusaciones lanzadas en su contra por José Emilio Levy. El hijo de Mariana Levy señaló que el esposo de Ana Bárbara había tratado inadecuadamente a sus hermanos y le sugirió “abrir los ojos”.

“La forma en que él trata a mis hermanos verbalmente, pues no, no es la adecuada y también se da por eso la separación entre ella y yo”, dijo el joven el 7 de agosto en ‘De primera mano’.

Además, Brenda, la supuesta exnovia de Ángel Muñoz, lo describió como una persona con “mal genio” y afirmó que tenía una orden de arresto en Los Ángeles, California.

“Ángel siempre tuvo muy mal genio. Tiene tanto trauma de cómo creció y en muchas ocasiones perdió la cabeza y actuó como... nunca contra mí, pero lo vi muchas veces”, dijo la mujer a través de varios mensajes de texto que supuestamente envió a Gustavo Adolfo Infante en marzo pasado.

Por último, José María Fernández ‘Pirru’ emitió acusaciones a través de una carta, advirtiendo que si la integridad de sus hijos, José Emilio y José María ‘Chema’, se veía amenazada, tomaría medidas legales contra Ángel Muñoz.

¿Ana Bárbara está casada con Ángel Muñoz?

Ángel Muñoz, nacido el 1 de abril de 1986, antes de conocer a ‘La Reina Grupera’, era ajeno al mundo del espectáculo y trabajaba como empleado del gobierno de Estados Unidos, específicamente como policía según informes de People en Español.

La pareja comenzó su relación en 2014 y se comprometió el 17 de julio de 2020. Sin embargo, desde noviembre de 2023, circula la versión de que se habrían casado en una ceremonia privada en Estados Unidos.

Ante las especulaciones, la intérprete de ‘Bandido’ aseguró en el programa ‘Hoy’ que hasta que la vieran “vestida de blanco” se podría confirmar que “se casó”.