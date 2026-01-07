Eduardo Verástegui confiesa por qué no se ha casado a sus 51 años
El actor habló como pocas veces de su vida sentimental en una sincera entrevista. Eduardo Verástegui reveló a la escritora mexicana Sabina Berman la razón por la que, a sus 51 años, no se ha casado.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Eduardo Verástegui confesó por qué no se ha casado a sus 51 años. El actor, famosos por participar en telenovelas como Soñadoras y Salomé, habló como pocas veces de su vida personal con la escritora mexicana, Sabina Berman.
Durante el programa ‘Largo Aliento’, de Canal Once, el intérprete fue cuestionado sobre la razón por la que no se ha casado, pese a “soñar” con formar una familia.
“Porque no se ha dado”, respondió contundente. “Porque es una vocación también, no es a la fuerza. Te quieres casar con la mujer con la que tú crees que puedes armar un proyecto de vida”, agregó.
Eduardo Verástegui atribuyó esta situación “al trabajo” y a la falta de “tiempo”, pues ambos le estarían impidiendo conocer a la que sería su compañera ideal.
“No la he conocido, tal vez, por mi trabajo… porque ando viajando de aquí para allá y no me he dado la oportunidad de conocer a alguien porque no te vas a casar solamente cuando veas a alguien que te gusta… vamos a casarnos… no, tienen que conocerse… el problema es el tiempo”, dijo.
“No, no quiero (que salgan chispas alrededor) solamente (quiero) conocer a alguien… con la que puedas conectar con valores , (que haya) química”, sentenció.
Llevaría más de 14 años de celibato
Esta no es la primera vez que Eduardo Verástegui se muestra firme en su idea de llegar al altar cuando encuentre a la mujer indicada. En 2016 compartió al diario Reforma que, pese a haber “conocido mujeres”, seguía buscando a su compañera.
“La mujer ideal será con la que me case. ¿Cómo es ella?, no lo sé, sigo esperándola, sigo volteando hacia la derecha, hacia atrás, hacia el frente, hacia arriba para ver dónde está. He conocido mujeres, pero no ha habido esa fuerza que de pronto uno necesita para dar ese paso”, dijo.
Aquella ocasión aseguró que su voto de castidad continuaría hasta que conociera a la mujer ideal, ya que considera que “el sexo es sagrado y hay que cuidarlo”.
“Una de las enseñanzas de mi fe (católica) es reconocer que el sexo es sagrado y hay que cuidarlo para poder compartirlo con la madre de mis hijos, en este caso, mi esposa, que deseo poder conocer para decirle que le he sido fiel desde 14 años antes de haberla conocido”, explicó.